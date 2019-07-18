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Меган Маркл публично призналась в проблемах с мужем

STYLERЖизнь    18.07.2019 - 08:12
Меган Маркл публично призналась в проблемах с мужем
Меган Маркл и принц Гарри (Getty Images)

Меган Маркл стала очень несчастна рядом с принцем Гарри

Меган Маркл, которая вышла замуж за принца Гарри чуть больше года назад, уже не так счастлива, как была ранее. Слухи о том, что в семье герцогов Сассекских не все хорошо, ходили уже давно, но только сейчас Меган Маркл смогла это честно признать.

Казалось бы, рождение совместного ребенка, сына Арчи, должно было сблизить супругов, но этого не произошло, и герцогиня Сассекская все чаще выглядит на публике глубоко несчастной.

Кроме того, не способствует гармоничным отношениям и давний конфликт Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Между ними регулярно происходят стычки и братьям, принцу Гарри и принцу Уильяму даже пришлось разойтись в разные стороны в работе Королевского благотворительного фонда.

Меган Маркл публично призналась в проблемах с мужем

Кейт Миддлтон и принц Уильям (Getty Images)

А недавно, на лондонской премьере нового фильма "Король Лев" Меган Маркл разговорилась с певцом Фареллом Уильямсом и призналась ему, что в ее жизни не все гладко.

"Я так рад за ваш счастливый семейный союз! Ваша любовная история выглядит, как настоящее чудо. Стать свидетелями такого, убедиться, что это возможно и в наше время, очень важно для всех. Вы нас воодушевляете, а мы "болеем" за вас!" – с теплотой обратился к герцогине Сассекской певец.

На что Меган Маркл задумчиво ответила: "Знаете, вообще-то нам приходится непросто".

Меган Маркл публично призналась в проблемах с мужем

Меган Маркл и принц Гарри (Getty Images)

Королевские критики тут же подхватили эту фразу и начали строить предположение, что же имела ввиду герцогиня Сассекская. В последнее время на нее обрушилась волна критики за церемонию крещения малыша Арчи, а также за ее посещение Уимблдона.

Однако самая правдоподобная версия – это то, что принц Гарри устал от постоянной критики и от капризов своей супруги и между ними частенько возникают ссоры. Инсайдеры говорят, что он даже попросил Меган Маркл проконсультироваться у психотерапевта, так как устал от постоянных истерик.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что у Меган Маркл заподозрили проблемы со здоровьем после родов.

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