Меган Маркл порушила вікові правила, вітаючи сина Кейт Міддлтон

Меган Маркл і принц Гаррі знову опинилися в центрі скандалу. На цей раз причиною невдоволення фанатів королівської сім'ї стало те, що герцог і герцогиня Сассекські неправильно привітали сина Кейт Міддлтон і принца Вільяма з днем народження.

Справа в тому, що 22 липня принцу Джорджу виповнилося шість років. Герцог і герцогиня Кембриджські в честь такої знаменної події поділилися з фанатами новими знімками сина. Привітали племінника і Меган з Гаррі. Дядько і тітка іменинника опублікували в Instagram вітальний пост. Але цим самим вони викликали велике незадоволення шанувальників.

Справа в тому, що вітаючи Джорджа Меган Маркл і принц Гаррі в черговий раз серйозно порушили віковий королівський протокол. У коментарях під фото Джорджа вони написали: "Вітаємо з днем народження! Бажаємо тобі особливого дня і багато любові".

Але фанатів розлютило таке привітання. Адже, на думку багатьох британців, навіть неформально вітаючи свого племінника і старшого сина майбутнього короля Великої Британії, Меган і Гаррі зобов'язані були згадати його повний титул - ваша королівська високість.

Скріншот поста

Звичайно ж, найбільше негативної критики вилилося в бік Маркл. У коментарях користувачі мережі пишуть, що саме вона виклала привітання, не спромігшись ознайомитися з протоколом королівської сім'ї, частиною якої тепер є.

"Це британська королівська сім'я, а не якийсь голлівудський фільм!" - звернувся до Меган один з підписників Вільяма і Кейт.

Відзначимо, що незабаром привітання від Меган Маркл і принца Вільяма було видалене.

Раніше ми писали про те, що Меган Маркл публічно зізналася в проблемах з чоловіком.