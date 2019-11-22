Меган Маркл нарвалась на жесткую критику из-за дешевой бижутерии (фото)

Меган Маркл и принц Гарри вышли в свет и посетили центр для семей военнослужащих и ветеранов Broom Farm в Лондоне. Представители королевского двора поговорили с молодыми семьями об их проблемах. Не обошлось и без традиционного чаепития.

Интересно, что герцогиня Сассекская дополнила свой деловой образ несколькими недорогими украшениями из масс-маркета, а именно она появилась в подвесках бренда Suetables из Канады: кулоне Shirley Zodiac, стоимость которого не превышает 60 фунтов. Также на Меган было и ожерелье из золота низкой пробы Vanessa Coin Zodiac, которое стоит 122 фунта.

В сети разразились критикой в адрес Меган Маркл, мол, она выбрала слишком демократические бренды украшений, хотя она может позволить себе изделия люксового качества.

Также фанаты отметили важную деталь - все украшения герцогини были дополнены изображением знаков зодиака Девы и Тельца. Именно под этими созвездиями родился принц Гарри и малыш пары Арчи.