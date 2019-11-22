Меган Маркл нарвалася на жорстку критику через дешеву біжутерію (фото)

Меган Маркл і принц Гаррі вийшли у світ і відвідали центр для сімей військовослужбовців і ветеранів Broom Farm в Лондоні. Представники королівського двору поговорили з молодими сім'ями про їх проблеми. Не обійшлося і без традиційного чаювання.

Цікаво, що герцогиня Сассекська доповнила свій діловий образ кількома недорогими прикрасами з мас-маркету, а саме вона з'явилася в підвісках бренду Suetables з Канади: кулоні Shirley Zodiac, вартість якого не перевищує 60 фунтів. Також на Меган було і намисто з золота низької проби Vanessa Coin Zodiac, яке коштує 122 фунта.

У мережі вибухнули критикою на адресу Меган Маркл, мовляв, вона вибрала дуже демократичні бренди прикрас, хоча може дозволити собі вироби люксової якості.

Також фанати відзначили важливу деталь - всі прикраси герцогині були доповнені зображенням знаків зодіаку Діви і Тельця. Саме під цими сузір'ями народився принц Гаррі і малюк пари Арчі.