Меган Маркл лишилась короны из-за брата: все подробности

Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Брат герцогини Сассекской Томас Маркл высмеял королевскую семью в рекламе пива

Томас Маркл-младший, сводный брат Меган Маркл, снялся в рекламе пива, которая высмеивает королеву Елизавету II и всю королевскую семью, включая саму герцогиню. Эта выходка родственника Меган может привести в бешенство Букингемский дворец. Об этом сообщает издание Express.

В рекламе, снятой в США, Томас Маркл в маске пробрался в Букингемский дворец, из которого он хотел вынести драгоценности, но увидел холодильник с пивом.

Томас Маркл-младший (фото: glamour.ru)

В машине его ждет якобы Меган Маркл и говорит ему: "Принес корону?". "Нет, но я достал кое-что получше", - отвечает Томас и достает пиво. После чего они чокаются, и она говорит водителю ехать.

Эту рекламу уже показывают на китайском телевидении и в США. Вскоре ролик дойдет и до Великобритании.

Меган Маркл, принц Гарри и Арчи (фото: royal.uk)

На съемочной площадке Томас Маркл заявил, что Меган попала в Голливуд только благодаря их отцу.

"Он был самым большим сторонником ее карьеры, но как только она получила роли, то сразу дистанцировалась от всей семьи и вела себя так, как будто она лучше всех нас", - рассказал Томас.

53-летний Томас Маркл-младший утверждал, что его сестра живет только королевской жизнью, потому что их 75-летний отец Томас Маркл финансировал ее образование и давал деньги на хорошую жизнь.