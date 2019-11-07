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Меган Маркл позбулася корони через брата: усі подробиці

STYLERЖиття    07.11.2019 - 15:28
Меган Маркл позбулася корони через брата: усі подробиці
Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Брат герцогині Сассекської Томас Маркл висміяв королівську сім'ю в рекламі пива

Томас Маркл-молодший зведений брат Меган Маркл, знявся в рекламі пива, яка висміює королеву Єлизавету II і всю королівську родину, включаючи саму герцогиню. Ця витівка родича Меган може призвести до сказу Букінгемський палац. Про це повідомляє видання Express.

В рекламі, знятої у США, Томас Маркл в масці пробрався в Букінгемський палац, з якого він хотів винести коштовності, але побачив холодильник з пивом.

Меган Маркл позбулася корони через брата: усі подробиці

Томас Маркл-молодший (фото: glamour.ru)

Він бере дві пляшки пива і в цей момент його помічає королівський гвардієць, який закликає ім'ям королеви кинути все, що він тримає в руках. Але злодій каже, що краще помре, ніж зробить це і тікає.

В машині його чекає нібито Меган Маркл і каже йому: "Приніс корону?". "Ні, але я дістав дещо краще", - відповідає Томас і дістає пиво. Після чого вони цокаються, і вона каже водієві їхати.

Цю рекламу вже показують на китайському телебаченні і в США. Незабаром ролик дійде і до Великобританії.

Меган Маркл позбулася корони через брата: усі подробиці

Меган Маркл, принц Гаррі і Арчі (фото: royal.uk)

На знімальному майданчику Томас Маркл заявив, що Меган потрапила до Голлівуду тільки завдяки їх батькові.

"Він був найбільшим прихильником її кар'єри, але як тільки вона отримала ролі, то відразу дистанціювалася від усієї родини і вела себе так, як ніби вона краще за всіх нас", - розповів Томас.

53-річний Томас Маркл-молодший стверджував, що його сестра живе тільки королівської життям, тому що їх 75-річний батько Томас Маркл фінансував її освіту і давав гроші на хороше життя.

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