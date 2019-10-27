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Пусть не жалуется! Сестра Меган Маркл уличила герцогиню во лжи

STYLERПерсоны    27.10.2019 - 11:21
Пусть не жалуется! Сестра Меган Маркл уличила герцогиню во лжи
Сестра Меган Маркл уличила герцогиню во лжи (фото: stylecaster.com)

Родственница герцогини считает, что Меган Маркл притворщица и врунья

Фильм о герцогах "Гарри и Меган: Африканское путешествие" вызвал недоумение не только у фанатов королевской пары, но также и у сестры герцогини Сассекской. Саманта Маркл обвинила бывшую актрису в лицемерии и притворстве когда узнала, что Меган Маркл пожаловалась на сложную жизнь. Об этом родственница заявила в эфире программы Inside Edition.

Родственники герцогини Сассекской не верят ни единому ее слову. "Я думаю, это действительно смешно, когда кто-то, кого сопровождают по всему миру и тратят миллионы долларов на его безопасность, кто-то, путешествующий на частных самолетах, как миллионер, все равно жалуется на что-то", - сказала Саманта Маркл.

Пусть не жалуется! Сестра Меган Маркл уличила герцогиню во лжиМеган Маркл, принц Гарри и Арчи (фото: royal.uk)

Она добавила, что сама Меган совершенно равнодушна к страданиям собственной семьи: "Она жалуется, что никто не спрашивает, все ли у нее в порядке. Ух ты, а ты сама когда-нибудь спрашивала у папы, как он после двух сердечных приступов?".

А вот о первенце Меган и принца Гарри Саманта отзывается намного теплее. Говорит, что он очень похож на отца, а его поведение умиляет и подкупает с первых секунд.

Напомним, что принц Гарри подал в суд на британский таблоид, который чернил Меган.

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