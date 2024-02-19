Меган Маркл у Канаді засвітила прикраси за 30 тисяч доларів (фото)

Меган Маркл засвітила прикраси за 30 тисяч доларів

Герцогиня разом з принцом Гаррі відвідала важливий захід у Канаді, де змогла показати своє неймовірне відчуття стилю.

У Канаді відбувся важливий вечір “Invictus Whistler 2025 One Year To Go”. Його почесними гостями стали герцог і герцогиня Сассекські. Захід присвячений “Іграм нескорених” - це зимові змагання які, власне, й заснував принц.

Для цього заходу, який відбувся у конференц-центрі Ванкувера, Меган Маркл вибрала оливкову обтислу сукню з відкритими плечима від досить відомого бренду Greta Constantine, яке коштує 1 тисячу 600 доларів.

Меган Маркл показала коштовні прикраси (фото: Sussex.com)

Але сукня Меган цього разу відійшла на другий план, оскільки коштовні прикраси, а точніше, сережки у формі сніжинок від Birks за 4 тисячі 447 доларів, діамантовий браслет від Ariel Gordon Maffei вартістю 5 тисяч 500 доларів та золотий браслет від всесвітньо відомого бренду Cartier за 6 тисяч 300 доларів.

Та попри таку кількість аксесуарів, найбільшу увагу до себе пригорнуло діамантове кольє від бренду Logan Hollowell, яке коштує 15 тисяч доларів.

На заході принц Гаррі та Меган Маркл отримали символічні подарунки - ковдри ручної роботи для їхніх дітей.

"Коли вони сумуватимуть за батьками, вони зможуть закутатися в ковдри, і пам’ятатимуть про добру справу, яку вони роблять", - йдеться о на сайті герцога і герцогині Сассекських.

Меган Маркл показала коштовні прикраси (фото: Sussex.com)