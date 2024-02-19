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Меган Маркл в Канаде засветила украшения за 30 тысяч долларов (фото)

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Sussex.com)
Автор: Юлия Любченко

Меган Маркл довольно часто появляется на светских мероприятиях, где может показать свои лучшие наряды. Но сейчас внимание привлекли драгоценные украшения, а не одежда герцогини.

О том, какие украшения продемонстрировала Меган, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт семьи Сассекских.

Меган Маркл зажгла украшения за 30 тысяч долларов

Герцогиня вместе с принцем Гарри посетила важное мероприятие в Канаде, где смогла показать свое невероятное чувство стиля.

В Канаде состоялся важный вечер "Invictus Whistler 2025 One Year To Go". Его почетными гостями стали герцог и герцогиня Сассекская. Мероприятие посвящено "Играм несокрушимых" - это зимние соревнования, которые, собственно, и основал принц.

Для этого мероприятия, состоявшегося в конференц-центре Ванкувера, Меган Маркл выбрала оливковое обжатое платье с открытыми плечами от небезызвестного бренда Greta Constantine, которое стоит 1 тысячу 600 долларов.

Меган Маркл показала драгоценные украшения (фото: Sussex.com)

Но платье Меган на этот раз отошло на второй план, поскольку драгоценные украшения, а точнее серьги в форме снежинок от Birks за 4 тысячи 447 долларов, бриллиантовый браслет от Ariel Gordon Maffei стоимостью 5 тысяч 500 долларов и золотой браслет от всемирно известного бренда Cartier тысяч 300 долларов.

Но, несмотря на такое количество аксессуаров, наибольшее внимание к себе привлекло бриллиантовое колье от бренда Logan Hollowell, которое стоит 15 тысяч долларов.

На мероприятии принц Гарри и Меган Маркл получили символические подарки – одеяла ручной работы для их детей.

"Когда они будут скучать по родителям, они смогут закутаться в одеяла, и будут помнить о добром деле, которое они делают", - говорится на сайте герцога и герцогини Сассекских.

Меган Маркл показала драгоценные украшения (фото: Sussex.com)

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Меган МарклПринц Гарри