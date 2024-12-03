Меган Фокс поділилася, як готується до народження четвертої дитини: "Вже вивчила усі трюки"

У листопаді акторка і модель Меган Фокс оголосила про четверту вагітність. Батьком майбутнього малюка є її обранець Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly).
Тепер зірка чесно розповіла, як готується до нового материнства, і РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання People пише про це детальніше.
Селебриті не приховує, що має "правильний настрій" у цей особливий період. 38-річна знаменитість в інтерв'ю People поділилася, що в дечому їй довелося змінити свій спосіб життя.
"Оскільки я вагітна вчетверте, я вже вивчила всі трюки, які допомагають почуватися добре як фізично, так і психічно, - говорить Меган. - Я сплю, займаюся спортом та дотримуюся здорового раціону харчування і способу життя. Все як завжди".
В іншому своєму інтерв'ю акторка розповідала про те, як на вагітність відреагували її старші діти: 12-річний Ноа, 10-річний Бодхі та 8-річний Джорні, яких вона народила від свого колишнього, Браяна Остіна Гріна.
"Діти дуже раді поповненню в родині, і вони пообіцяли, що будуть допомагати", - говорила зірка.
Обранець Меган, Колсон Бейкер , також висловлювався щодо новини про що він скоро знову стане батьком. У нього, як відомо, є 15-річна донька Кейсі, яку народила його колишня Емма Кеннон. У своїх соцмережах музикант писав наступне:
"Наступного тижня я буду ізольований, аби зайнятися випуском альбому з нуля. Коли натхнення наповнюватиме мене, швидко дістанемося до місця призначення. Тому не хвилюйтеся. Зрештою, я знову стану татом", - йшлося у публікації.
Нагадаємо, про вагітність зірка оголосила в соцмережах, опублікувавши кадри з кругленьким животиком. Вона показалася в період вагітності, а на іншому фото продемонструвала позитивний тест на вагітність.
Меган Фокс, як відомо, 10 років була у шлюбі з актором Браяном Остіном Гріном, від якого народила трьох синів. Про її стосунки з Бейкером стало відомо у 2020 році, коли вона розійшлася з Браяном. У 2022 закохані заручилися, а у 2023 з'являлися чутки про те, що вони більше не разом. Проте обоє дали прихильникам зрозуміти, що у них усе добре.
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