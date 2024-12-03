Меган Фокс поділилася, як готується до народження четвертої дитини: "Вже вивчила усі трюки"

Що Фокс каже про четверту вагітність

Селебриті не приховує, що має "правильний настрій" у цей особливий період. 38-річна знаменитість в інтерв'ю People поділилася, що в дечому їй довелося змінити свій спосіб життя.

"Оскільки я вагітна вчетверте, я вже вивчила всі трюки, які допомагають почуватися добре як фізично, так і психічно, - говорить Меган. - Я сплю, займаюся спортом та дотримуюся здорового раціону харчування і способу життя. Все як завжди".

В іншому своєму інтерв'ю акторка розповідала про те, як на вагітність відреагували її старші діти: 12-річний Ноа, 10-річний Бодхі та 8-річний Джорні, яких вона народила від свого колишнього, Браяна Остіна Гріна.

"Діти дуже раді поповненню в родині, і вони пообіцяли, що будуть допомагати", - говорила зірка.

Зірка стане мамою вчетверте (фото: instagram.com/meganfox)

Реакція обранця Меган

Обранець Меган, Колсон Бейкер , також висловлювався щодо новини про що він скоро знову стане батьком. У нього, як відомо, є 15-річна донька Кейсі, яку народила його колишня Емма Кеннон. У своїх соцмережах музикант писав наступне:

"Наступного тижня я буду ізольований, аби зайнятися випуском альбому з нуля. Коли натхнення наповнюватиме мене, швидко дістанемося до місця призначення. Тому не хвилюйтеся. Зрештою, я знову стану татом", - йшлося у публікації.

Нагадаємо, про вагітність зірка оголосила в соцмережах, опублікувавши кадри з кругленьким животиком. Вона показалася в період вагітності, а на іншому фото продемонструвала позитивний тест на вагітність.



Меган Фокс оголосила про вагітність у листопаді (фото: instagram.com/meganfox)

Меган Фокс, як відомо, 10 років була у шлюбі з актором Браяном Остіном Гріном, від якого народила трьох синів. Про її стосунки з Бейкером стало відомо у 2020 році, коли вона розійшлася з Браяном. У 2022 закохані заручилися, а у 2023 з'являлися чутки про те, що вони більше не разом. Проте обоє дали прихильникам зрозуміти, що у них усе добре.

Меган Фокс і її обранець (скриншот)