Екс-чоловік Меган Фокс відреагував на її вагітність від молодого нареченого

Напередодні 38-річна актриса Меган Фокс оголосила про четверту вагітність . Зірка фільму "Трансформери" чекає на дитину від співака Колсона Бейкера, відомого під псевдонімом Machine Gun Kelly (MGK). На новину вже відреагував колишній чоловік знаменитості Браян Остін Грін.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail .

Так, актор зрадів за екс-дружину і побажав їй з молодим обранцем щастя.

"Браян знає, якою чудовою матір'ю вона була і залишається для їхніх дітей, і він не думає, що це якось зміниться, коли вона народить Колсону ще одну дитину", - розповів інсайдер.

За словами співрозмовника видання, актор дізнався про "цікавий" стан екскоханої раніше за інших і сприйняв новину "спокійно".

Браян Остін Грін (фото: instagram.com/brianaustingreen)

"Він зустріне нову дитину Меган, коли та з'явиться на світ, без зайвих переживань. Браян не збирається використовувати цей чудовий момент у їхньому житті, щоб потішити своє его. Він знав про це ще до того, як про це дізнався весь світ. Браян спокійно до цього ставиться", - заявило джерело.

Брайан Остин Грін заявив, що готовий підтримувати Меган Фокс і її обранця у всьому, проте втручатися в їхні справи щодо виховання дітей він не планує.

Меган Фокс з колишнім чоловіком (фото: Getty Images)

Що відомо про стосунки Меган Фокс і Браяна Остіна Гріна

Зірки перебували у шлюбі з 2010 по 2021 рік. У Фокс троє синів від Гріна - 10-річний Ноа, 9-річний Боді та 6-річний Джорні.

Браян наразі перебуває у стосунках із професійною танцівницею Шарною Берджесс. У 2022 році в них народився син Зейн, а минулого року вони офіційно оголосили про заручини.

Браян Остін Грін з коханою (фото: instagram.com/brianaustingreen)

Шарна в одному з інтерв’ю поділилася, що у Меган Фокс та Браяна Остіна Гріна склалися чудові стосунки після розлучення, адже вони поставили на перше місце благополуччя своїх дітей. Колишнє подружжя доклало всіх зусиль, щоб забезпечити синам здорове й гармонійне середовище.