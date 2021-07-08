Медведчук спрятал свою шикарную яхту от санкций: СМИ разузнали куда
Виктор Медведчук вероятнее всего спрятал от санкций свою шикарную яхту Royal Romance, которая стоит около 200 миллионов долларов.
Как сообщают журналисты Слідство.Інфо, шикарное транспортное средство Медведчук якобы переписал на нового владельца.
Еще совсем недавно яхта Royal Romance принадлежала компании Fregata Marine Ltd, у которой конечный владелец бенефициара – жена Медведчука Оксана Марченко. Зарегистрирована компания была на Маршалловых островах.
Однако в марте 2021 года эта компания поменяла владельца и стала принадлежать фирме Lanelia Holdings Ltd, которая также находится на Маршалловых островах. Однако этого юридического лица нет в декларации Виктора Медведчука.
Как отмечают журналисты, переоформление произошло в период между наложением санкций СНБО на имущество Виктора Медведчука в феврале 2021 года и арестом еще одной яхты политика Romance 1 в апреле 2021 года. Эта яхта более скромная.
Яхта Royal Romance была замечена 10 апреля у берегов Хорватии и уже на следующий день Оксана Марченко разместила на своей странице в Instagram фотографию с геолокацией из Хорватии. Это может свидетельствовать о том, что семья Медведчука продолжается пользоваться яхтой уже после продажи.
Что это за яхта?
Яхта Royal Romance была построена в 2015 году на одной из самых дорогих верфей в мире. Длина яхты – более 90 метров. На ней пять палуб, собственный бассейн 12 на 4 метра и лифт. Стоимость этой яхты оценивается в 200 миллионов долларов. По данным портала собственников яхт, судно не продавалось и не сдавалось в аренду.
Виктор Медведчук спрятал от санкций свою шикарную яхту
Напомним, ранее мы писали о том, что Путин назвал Медведчука "украинским националистом".