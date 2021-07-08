Медведчук спрятал свою шикарную яхту от санкций: СМИ разузнали куда

Виктор Медведчук вероятнее всего спрятал от санкций свою шикарную яхту Royal Romance , которая стоит около 200 миллионов долларов.

Еще совсем недавно яхта Royal Romance принадлежала компании Fregata Marine Ltd, у которой конечный владелец бенефициара – жена Медведчука Оксана Марченко. Зарегистрирована компания была на Маршалловых островах.

Однако в марте 2021 года эта компания поменяла владельца и стала принадлежать фирме Lanelia Holdings Ltd, которая также находится на Маршалловых островах. Однако этого юридического лица нет в декларации Виктора Медведчука.

Как отмечают журналисты, переоформление произошло в период между наложением санкций СНБО на имущество Виктора Медведчука в феврале 2021 года и арестом еще одной яхты политика Romance 1 в апреле 2021 года. Эта яхта более скромная.

Яхта Royal Romance была замечена 10 апреля у берегов Хорватии и уже на следующий день Оксана Марченко разместила на своей странице в Instagram фотографию с геолокацией из Хорватии. Это может свидетельствовать о том, что семья Медведчука продолжается пользоваться яхтой уже после продажи.

Что это за яхта?

Яхта Royal Romance была построена в 2015 году на одной из самых дорогих верфей в мире. Длина яхты – более 90 метров. На ней пять палуб, собственный бассейн 12 на 4 метра и лифт. Стоимость этой яхты оценивается в 200 миллионов долларов. По данным портала собственников яхт, судно не продавалось и не сдавалось в аренду.

Виктор Медведчук спрятал от санкций свою шикарную яхту