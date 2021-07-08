Медведчук сховав свою шикарну яхту від санкцій: ЗМІ дізналися куди

Віктор Медведчук найімовірніше сховав від санкцій свою шикарну яхту Royal Romance , яка коштує близько 200 мільйонів доларів.

Ще зовсім недавно яхта Royal Romance належала компанії Fregata Marine Ltd, у якої кінцевий власник бенефіціара – дружина Медведчука Оксана Марченко. Зареєстрована компанія була на Маршаллових островах.

Однак у березні 2021 року ця компанія поміняла власника і стала належати фірмі Lanelia Holdings Ltd, яка також знаходиться на Маршаллових островах. Однак цієї юридичної особи немає в декларації Віктора Медведчука.

Як зазначають журналісти, переоформлення відбулося в період між накладенням санкцій РНБО на майно Віктора Медведчука в лютому 2021 року та арештом ще однієї яхти політика Romance 1 у квітні 2021 року. Ця яхта більш скромна.

Яхта Royal Romance була помічена 10 квітня біля берегів Хорватії й вже наступного дня Оксана Марченко розмістила на своїй сторінці в Instagram фотографію з геолокацією з Хорватії. Це може свідчити про те, що сім'я Медведчука продовжує користуватися яхтою вже після продажу.

Що це за яхта?

Яхта Royal Romance була побудована у 2015 році на одній з найдорожчих верфей у світі. Довжина яхти - понад 90 метрів. На ній п'ять палуб, власний басейн 12 на 4 метри та ліфт. Вартість цієї яхти оцінюється у 200 мільйонів доларів. За даними порталу власників яхт, судно не продавалося і не здавалося в оренду.

Віктор Медведчук сховав від санкцій свою шикарну яхту