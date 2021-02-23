Санкции против Медведчука не затронули его шикарную яхту за 200 млн: как она выглядит

Санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко были введены решением СНБО в пятницу, 19 февраля. На имущество Медведчука и Марченко был наложен арест и в этот список попали телеканалы и многое другое. Однако яхта Медведчука не пострадала.

Об этом говорится в сюжете журналистов Bihus.Info.

Яхта Виктора Медведчука – пяти палубная и ее длина составляет более 92 метров. На ней есть даже собственный бассейн – 12 на 4 метра, а также лифт. Стоимость Royal Romance достигает 200 миллионов долларов США.

Экипаж этой яхты составляет 22 человека. Одновременно на яхте может находиться до 44 человек гостей.

Эта яхта – уникальное произведение инженерного и дизайнерского искусства, которая была построена в 2015 году на одной из трех самых дорогих верфей в мире.

Яхта Медведчука Royal Romance

Стоит отметить, что еще в 2020 году стало известно о том, что яхта Медведчука была зарегистрирована на офшорную компанию Fregata Marine Ltd. Регистрация этой компании на Маршалловых островах и бенефициаром этой компании была супруга Медведчука Оксана Марченко.

По данным портала о собственниках яхт, это судно не сдается в аренду и не продается.

В санкции против Медведчука не попала яхта за 200 млн