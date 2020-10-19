5 песен на слова Василия Стуса: слушайте, пока их не запретили

Книгу о Василии Стусе запретили в Украине из-за Виктора Медведчука (коллаж РБК-Украина)

В связи со скандалом вокруг запрета книги про Василия Стуса мы предлагаем вам послушать лучшие песни на слова великого поэта и диссидента

19 октября Дарницкий районный суд Киева запретил продажу книги "Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР" Вахтанга Кипиани. Свое решение "служители Фемиды" объяснили тем, что в книге нарушаются "неимущественные права" Виктора Медведчука. Последний, напомним, был адвокатом незаконно осужденного советской властью поэта и диссидента Василия Стуса.

На фоне всей этой, мягко говоря, странной и позорной судебной истории, Styler подготовил для вас 5 музыкальных композиций, в основу которых положены актуальные и нетленные тексты одного из самых активных представителей движения шестидесятников, который всегда боролся за сохранение и развитие украинской культуры.

Фіолет - "Напевне, так і треба"

Фіолет написали песню на текст "Напевне, так і треба"

The Frunk - "Пам'яті Василя Стуса"

В словах к композиции объединены два стихотворения из сборника "Палимпсесты".

The Frunk отдали дань уважения Василию Стусу шикарной песней

паліндром - "не дожив"

Это саундтрек к документальной ленте "Ваш Василь", что рассказывает о жизни и борьбе поэта. В песне использованы слова из его стихотворения "Ще й до жнив не дожив".

Эта песня стала саундтреком к фильму о Стусе

Мария Бурмака - "Верни до мене, пам'яте моя"

Эту песню на слова Стуса певица посвятила памяти 15-летнего Дани Дидыка, который стал жертвой теракта, устроенного фанатами "русского мира" во время Марша Единства в Харькове в феврале 2015 года.

В этой песни Марии Бурмаки заложен большой смысл

VEREMIY - "Усміхнені й живі"

В этой песне музыканты использовали стихотворение "Тільки тобою білий святиться світ...".

В песне Виталия Калиниченко и Ко можно услышать и стихотворение Василия Стуса

Добавим, что история вокруг запрета "Справи Василя Стуса" вызвала так называемый эффект Стрейзанд (украинцы это явление уже называют "эффектом Медведчука"), который выражается в том, что попытка удалить определенную информацию или ограничить доступ к ней приводит лишь к ее распространению. Ведь всего в продаже было около 20 тыс. экземпляров "Справи Василя Стуса" и все их раскупили за считанные минуты. Более того, издатели уже анонсировали печать дополнительных экземпляров книги.

Заметим, что судью по делу Медведчука и книге о Стусе поймали на любви к "ДНР".