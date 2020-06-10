Медведчук оказался совладельцем 1+1: журналисты раскопали интересные документы

Виктор Медведчук указал в своей декларации оффшорную фирму Bolvik Ventures LTD (Британские Виргинские острова) и проинформировал, что ее конечным бенефициарным владельцем является его жена, телеведущая Оксана Марченко.

Компания фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". Об этом 10 июня сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

Фирма через ряд других компаний имеет в собственности 24,66% в телеканале "1+1", говорится в сообщении о структуре собственности на сайте канала "плюсов" по состоянию на 2 марта. Также отмечается, что эту компанию контролирует только бизнесмен Игорь Суркис, при этом данные о причастности к ней лидера партии "ОПЗЖ" и кума президента РФ Владимира Путина Медведчука отсутствуют.

Также в декларации указывается, что Bolvik Ventures LTD имеет еще 24,51% в телеканале "2+2" (ООО "Гравис-Кино").

В то же время, в структуре собственности другого телеканала, входящего в группу "ПлюсПлюс" (ООО "УнианТВ") эта фирма не фигурирует. Телеканал ТЕТ (ЗАО "ТК "ТЕТ") структуру собственности не обнародовал.

Как прокомментировал такую информацию совладельцу группы каналов "1+1" Коломойский, "для него это новость". Он не знает, когда произошло отчуждение от Суркиса жене Медведчука Марченко и "почему об этом узнаем из декларации?"

Фото: скрин public.nazk.gov.ua/declaration

"Если Суркис продал Медведчуку. Как я могу на это повлиять? Если речь идет о Bolvik, то раньше там был Суркис. Теперь в декларации написали, что владелец Марченко. Надо выяснить, на какую долю, сколько акций. Там же не написано ничего... кстати, я никогда не разделял Медведчука и Суркисов. Я всегда считал, что они вместе. По каким активам и в каком соотношении - это уже другой вопрос", - заявил олигарх.

Отметим, что в Е-декларации Медведчука в разделе юрлица, трасты или другие подобные правовые образования, конечным бенефициарным собственником (контроллером) которых являются субъекты декларирования или членов его семьи, на Марченко записаны 97 компаний и фирм.

В сети обратили внимание на такие владения - в том числе и российские - известной украинской телеведущей.

"Судя по декларации Медведчука, Оксана Марченко стала инвестиционной няней для РФ", - пишет журналистка Кристина Бердинских в своем Facebook.

Фото: скрин поста facebook.com/kristina.berdinskikh?

Другие отмечают, что про обнаруженную "Схемами" связь Медведчука и "1+1" писали и раньше. Но в этом контексте интересен ответ Коломойского - фраза о том, что он "никогда не разделял Медведчука и Суркиса".

"В свете судов Суркисов и ПриватБанка звучит неоднозначно", - говорится в сообщении "Петр и Мазепа" в Facebook.

Фото: скрин поста facebook.com/petrimazepa

Ранее РБК-Украина писало, что Медведчук и его жена задекларировали годовой доход в более чем 323 млн гривен.

Также недавно сообщалось о том, что офис Медведчука в Киеве забросали петардами и дымовыми шашками.

Напомним также, что в ноябре 2019-го Оксана Марченко - жена кума Путина - рассказала о своих президентских амбициях и отметила, что собралась участвовать в выборах.