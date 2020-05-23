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Офис Медведчука в Киеве забросали петардами и дымовыми шашками

Новости » Происшествия     23.05.2020 - 15:04
Офис Медведчука в Киеве забросали петардами и дымовыми шашками
Фото с места событий (скриншот из видео)

Сейчас возле офиса беспорядки и полиция

Офис главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука забросали петардами и дымовыми шашками. Акцию протеста устроили активисты "Национального корпуса".

Видео с акции протеста размещено на YouTube-канала "Национального корпуса".

Нацкорпус требует от Министерства юстиции обратиться с иском в суд по факту совершения партией "ОПЗЖ" государственной измены и требует от Службы безопасности Украины начать производство против руководителей партии.

По данным ряда Telegram-каналов, полиции удалось задержать двоих протестующих. Остальным удалось убежать.

На видеозаписи с места происшествия видны клубы дыма и людей, которые выкрикивают лозунги. Есть ли пострадавшие или погибшие в результате инцидента, пока неизвестно.

Ранее РБК-Украина писало, что 12 марта представители "Нацкорпуса" сорвали презентацию Национальной платформы примирения и единства, которая была разработана для реинтеграции Донбасса. По данному факту полиция задержала 15 участников стычки, которые, в том числе, напали на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Виктор МедведчукКиев
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