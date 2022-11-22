Медведчук і Марченко "засвітилися" в кафе Ялти, сховавшись за вазоном і мексиканським пивом

Віктор Медведчук та Оксана Марченко засвітилися в окупованому РФ українському Криму в Ялті. Кум російського диктатора Володимира Путіна та екс-ведуча була помічена в одному з кафе.

На кадрах, знятих жителями Ялти, видно пару, зовні дуже схожу на підозрюваного в державній зраді колишнього нардепа, якого передали Росії в раках обміну на полонених захисників України, разом зі своєю дружиною - за столиком у ресторані.

Як показано на ролику Telegram-каналу "Труха", Медведчук та Марченко відпочивали та вечеряли у кафе-терасі "На Висоті". Заклад розташований за адресою набережної ім. Леніна, 18. Вони розташувалися прямо біля входу і, зважаючи на все, чекали на своє замовлення.

Повністю фігури відвідувачів не видно через вазон, а також ящики мексиканського світлого лагера "Corona", що стоять біля скляних дверей при вході до ресторану.

При цьому у Кремлі стверджували, що "не володіють інформацією про місцезнаходження" Медведчука.

Поки що офіційних підтверджень, що в курортній Ялті справді "засвітився" кум Путіна, немає. При цьому деякі російські "воєнкори" у мережі активно коментують кадри.

Медведчук та Марченко у ялтинському кафе (фото: скріншот з відео)

Зокрема, пропагандист із ніком "Romanov" називає у своєму посту Медведчука "кумом Головного пенсіонера", і говорить про цей кримський вояж як про "грамотну міжнародну політику".