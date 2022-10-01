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ФСБ була проти обміну Медведчука, але Путін погодився, - WP

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Москва, Субота 01 жовтня 2022 23:55
ФСБ була проти обміну Медведчука, але Путін погодився, - WP Фото: Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент РФ Володимир Путін не прислухався до попередження ФСБ про те, що обмін 215 українських полонених на Віктора Медведчука та 55 росіян спричинить негативну реакцію серед прихильників глави Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

За словами американського джерела видання, Путін вважав за краще обміняти одного зі своїх довгострокових маріонеток в Україні, Медведчука, на героїв Маріуполя.

"В Україні дуже багато раділи, що повернули додому доблесних воїнів, а в Москві дуже багато хто з огидою побачив, що для Путіна дійсно важливо", - сказав він.

За словами іншого джерела, "ФСБ була категорично проти".

"Вона усвідомила наслідки того, як угода виглядатиме для громадськості", - заявив він.

Видання зазначає, що посередником у переговорах виступали бізнесмен Роман Абрамович та саудівський наслідний принц Мохаммед бін Салман. Для обох основним мотивом була можливість покращити свої відносини із країнами Заходу, кажуть джерела газети.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в рамках обміну полоненими вдалося звільнити 215 українських захисників, серед них 108 бійців "Азова" та 10 іноземців. Росії повернули кума Путіна Віктора Медведчука та 55 російських окупантів.

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Віктор Медведчук
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