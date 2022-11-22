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Медведчук и Марченко "засветились" в кафе Ялты, укрывшись за вазоном и мексиканским пивом

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Ялта, Вторник 22 ноября 2022 20:57
Медведчук и Марченко "засветились" в кафе Ялты, укрывшись за вазоном и мексиканским пивом Коллаж РБК-Украина: Виктор Медведчук и Оксана Марченко были замечены в Ялте
Автор: Владимир Костырин

Виктор Медведчук и Оксана Марченко засветились в оккупированном РФ украинском Крыму в Ялте. Кум российского диктатора Владимира Путина и экс-ведущая были замечены в одном из кафе.

Соответствующее видео 22 ноября опубликовано в соцсетях.

На кадрах, снятых жителями Ялты, видна пара, внешне очень похожая на подозреваемого в государственной измене бывшего нардепа, которого передали России в раках обмена на пленных защитников Украины, вместе со своей супругой - за столиком в ресторане.

Как показано на ролике Telegram-канала "Труха", Медведчук и Марченко отдыхали и ужинали в кафе-террасе "На Высоте". Заведение расположено по адресу набережная им. Ленина, 18. Они расположились прямо около входа и, судя по всему, ожидали свой заказ.

Полностью фигуры посетителей не видны из-за вазона, а также ящиков мексиканского светлого лагера "Corona", что стоят около стеклянных дверей при входе в ресторан.

При этом в Кремле утверждали, что "не владеют информацией о месте нахождения" Медведчука.

Пока официальных подтверждений, что в курортной Ялте действительно "засветился" кум Путина, нет. При этом некоторые российские "военкоры" в сети активно комментируют кадры.

Медведчук и Марченко &quot;засветились&quot; в кафе Ялты, укрывшись за вазоном и мексиканским пивом

Медведчук и Марченко в ялтинском кафе (фото: скриншот с видео)

В частности, пропагандист с ником "Romanov" называет в своем посте Медведчука "кумом Главного пенсионера", и говорит об этом крымском вояже как о "грамотной международной политике".

Напомним, что в сентябре в рамках обмена пленными удалось освободить 215 украинских защитников, среди них 108 бойцов "Азова" и 10 иностранцев. России вернули кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

По данным американских СМИ, ФСБ была против обмена Медведчука, но Путин согласился.

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