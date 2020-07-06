Медузы перекочевали в воды Днепра: где обнаружили морских обитателей

Местные жители Запорожской области заметили в реке медуз
Постоянные обитатели моря - медузы замечены в пресных водах Днепра. Их заметили в Запорожской области, в Канкрыновке. Люди связывают появление медуз в водоеме с жарой, которая вызвана глобальным потеплением.
Соответствующее видео опубликовано в Instagram "ts_zp".
"Вы все еще смеетесь над экологией и глобальным потеплением? Тогда медузы идут к вам! Из-за аномальной жары, в Канкрыновке под Запорожьем в Днепре были обнаружены медузы", - сказано под видео.
Судя по видеоролику, в воде много медуз и чувствуют они себя совсем неплохо.
Отметим, что в комментариях украинцы отметили, что медузы в водах Днепра были еще 25 лет назад.
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Автор: Людмила Жукова