Медузи перекочували у води Дніпра: де виявили морських мешканців

У Дніпрі помітили медуз (колаж РБК-Україна)

Місцеві жителі Запорізької області помітили в річці медуз

Постійні мешканці моря - медузи помічені в прісних водах Дніпра. Їх помітили в Запорізькій області, в Канкриновці. Люди пов'язують появу медуз у водоймі зі спекою, яка викликана глобальним потеплінням.

Відповідне відео опубліковано в Instagram "ts_zp".

"Ви все ще смієтеся над екологією і глобальним потеплінням? Тоді медузи йдуть до вас! Через аномальну спеку, в Канкриновці під Запоріжжям в Дніпрі були виявлені медузи", - сказано під відео.

Судячи з відеоролика, у воді багато медуз і вони відчувають себе зовсім непогано.

Відзначимо, що в коментарях українці відзначили, що медузи у водах Дніпра були ще 25 років тому.

Медузи були в Дніпрі ще 25 років тому.

Ще років 10 тому бачила маленьких медуз в Дніпрі і в затоці, розміром з 5 копійок.

Завжди вражало, що серед жителів Запоріжжя стільки політологів і вірусологів. Не думав, що цей список поповнять і зоологи. А якщо без сарказму, то мабуть ці медузи були так завжди, тільки з-за високих температур, вода нагрілася і створила сприятливі умови для їх існування, в верхніх шарах води.

У суботу купався на Хвилі теж бачив маленьку медузу з 5 копійок.

Як ми раніше писали, на популярному українському курорті відпочиваючих атакують морські блохи.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова