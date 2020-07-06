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Медузи перекочували у води Дніпра: де виявили морських мешканців

STYLERЖиття    06.07.2020 - 11:29
Медузи перекочували у води Дніпра: де виявили морських мешканців
У Дніпрі помітили медуз (колаж РБК-Україна)

Місцеві жителі Запорізької області помітили в річці медуз

Постійні мешканці моря - медузи помічені в прісних водах Дніпра. Їх помітили в Запорізькій області, в Канкриновці. Люди пов'язують появу медуз у водоймі зі спекою, яка викликана глобальним потеплінням.

Відповідне відео опубліковано в Instagram "ts_zp".

"Ви все ще смієтеся над екологією і глобальним потеплінням? Тоді медузи йдуть до вас! Через аномальну спеку, в Канкриновці під Запоріжжям в Дніпрі були виявлені медузи", - сказано під відео.

Судячи з відеоролика, у воді багато медуз і вони відчувають себе зовсім непогано.

Відзначимо, що в коментарях українці відзначили, що медузи у водах Дніпра були ще 25 років тому.

  • Медузи були в Дніпрі ще 25 років тому.
  • Ще років 10 тому бачила маленьких медуз в Дніпрі і в затоці, розміром з 5 копійок.
  • Завжди вражало, що серед жителів Запоріжжя стільки політологів і вірусологів. Не думав, що цей список поповнять і зоологи. А якщо без сарказму, то мабуть ці медузи були так завжди, тільки з-за високих температур, вода нагрілася і створила сприятливі умови для їх існування, в верхніх шарах води.
  • У суботу купався на Хвилі теж бачив маленьку медузу з 5 копійок.

Як ми раніше писали, на популярному українському курорті відпочиваючих атакують морські блохи.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України медузы
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