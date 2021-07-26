Медуз больше нет? На украинских курортах новые неприятности после непогоды

Азовское море

На побережье Азовского моря после шторма стало намного приятнее – температура воздуха немного опустилась, а медуз стало намного меньше. Туристы рассказали, что в Кирилловке вода стала чистая и на пляжах медузы попадаются очень редко. А вот вода очень теплая и купаться в ней теперь приятно.

Чистое Азовское море 26 июля

Туристы в Бердянске тоже сообщают, что медуз стало намного меньше и плавать в воде стало безопасно.

Море возле Бердянска (Фото: pro.berdiansk.biz)

Однако не все пляжи Азовского моря настолько чистые. Отдыхающие из других курортных городков говорят, что медуз все равно очень много.

Черное море

А вот туристам в Одессе после сильной бури и высоких температур воздуха купаться в море теперь неприятно – все побережье оккупировал толстый слой водорослей и мха. У берега вода похожа на жуткое болото.

На видео, которое отдыхающие разместили в сети, видно, что в воде полно мула, водорослей и другой растительности. Все это прибивается к берегу волнами и купаться в воде невозможно.

Стоит отметить, что сейчас в Черном море период цветения водорослей и по всему побережью можно заметить, что вода стала мутная и с зеленоватым оттенком.

Море в Одессе с водорослями