Медуз більше немає? На українських курортах нові неприємності після негоди

Азовське море

На узбережжі Азовського моря після шторму стало набагато приємніше - температура повітря трохи опустилася, а медуз стало набагато менше. Туристи розповіли, що в Кирилівці вода стала чиста і на пляжах медузи трапляються дуже рідко. А ось вода дуже тепла і купатися в ній тепер приємно.

Чисте Азовське море 26 липня

Туристи в Бердянську теж повідомляють, що медуз стало набагато менше і плавати у воді стало безпечно.

Море біля Бердянська (Фото: pro.berdiansk.biz)

Однак не всі пляжі Азовського моря настільки чисті. Відпочивальники з інших курортних містечок кажуть, що медуз все одно дуже багато.

Чорне море

А ось туристам в Одесі після сильної бурі та високих температур повітря купатися в морі тепер неприємно – все узбережжя окупував товстий шар водоростей і моху. Біля берега вода схожа на моторошне болото.

На відео, яке відпочивальники розмістили в мережі, видно, що у воді повно мула, водоростей та іншої рослинності. Все це прибивається до берега хвилями та купатися у воді неможливо.

Варто відзначити, що зараз в Чорному морі період цвітіння водоростей і по всьому узбережжю можна помітити, що вода стала каламутна і з зеленуватим відтінком.

Море в Одесі з водоростями