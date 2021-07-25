Пляжи на побережье морей в Украине, где нет людей: куда стоит поехать обязательно

Погода в Украине этим летом выгоняет жителей Украины поближе к водоемам и прохладе. И самое оптимальное место для отдыха – это побережье морей, Азовского и Черного. Однако, что делать, если мест на пляжах почти не осталось, а на набережных даже по вечерам толпы людей?

В Украине есть немало мест на побережье, где туристов обычно либо нет совсем нет, либо совсем мало. Об таких местах рассказали на портале Omore.

Кинбурнская коса. Самая безлюдная местность на украинском побережье. Несколько десятков километров в заповедной зоне, где запрещено строительство, почти нет дорог и цивилизации. Но есть заповедник, десятки кемпингов, невероятная природа и места для уединения. Добраться на косу можно катером из Очакова или сушей, по материку – но это вариант для экстремалов и любителей бездорожья.

Кинбурнская коса

Джарылгач. Самый большой остров Украины, который имеет 42 километра в длину – мест для уединения полно. С цивилизацией связь тут только с помощью катеров, на самом острове нет толком ничего, кроме невероятной природы и красоты. Питьевая вода есть только в двух местах – возле маяков, куда приплывают туристы и на Глубокой косе. Продукты питания на Джарылгач придется брать с собой.

Бердянская коса. Она расположена возле города Бердянск и на самой косе уже довольно развита инфраструктура – есть гостиницы, базы отдыха, аттракционы и развлечения. Но и там есть прекрасные места с минимумом людей – нужно лишь пройти к краю косы, до маяка и за ним еще километр-полтора. Там почти безлюдный пляж.

Остров Джарылгач

Приморское, Одесская область. Эта местность находится в самой южной точке. Если отойти в сторону от Викового или в сторону Тузловского лимана по косе – там совершенно безлюдные пляжи, где можно разложить палатку, поставить кемпинг и остаться наедине с природой.

Коса возле Сергеевки, Одесская область. В Сергеевке выход к морю идет через мост. Автомобилем можно проехать только до моста, а дальше пускают только со специальными пропусками. Но туда можно добраться и с другой стороны – по песку из самой Затоки. И там есть еще одна коса. Километр по мосту и еще километр по пляжу, и вы на косе, где абсолютно безлюдное побережье.

Коса возле Сергеевки

Окраины Черноморска или Санжейка. Там полно малолюдных мест, где можно спокойно разбить палатку или целый лагерь. А можно просто отдохнуть без толп туристов и криков поблизости.

Очаков. Спрятаться от толпы тут можно между Портом 333 и Лесгоспом – и далее, в сторону Южного Буга. Выход на пляж не очень удобный, но людей там практически нет. А если арендовать катер, то через полчаса можно попасть на Кинбурнскую косу.