Медсестра схудла на 36 кг та назвала 10 звичок, які їй в цьому допомогли: все дуже просто

Американка Еллі Янсзен схудла на 36 кілограмів та поділилась звичками, які радить дотримуватись кожній жінці після 30 років для підтримки здорової ваги та гармонійного балансу гормонів. Ці прості поради допомагають не лише покращити фігуру, а й загальне самопочуття.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку американської медсестри та коуча з гормонального здоров'я.

За словами, щоб ці звички стали сталими у її життя, їй знадобилось 5 років. Саме вони є головним ключем до гормонального здоров'я та легкого схуднення.

Кава - це не сніданок

За словами жінки, початок дня з кофеїну натщесерце призводить до різкого підвищення рівня кортизолу та зниження рівня цукру в крові.

Без їжі кава може:

викликати стрибки глюкози та інсуліну

посилити тягу до солодкого або переїдання пізніше

До того ж кислотність кави може:

подразнювати слизову шлунка

викликати печію або дискомфорт, особливо якщо пити її на голодний шлунок

Отримайте достатньо сну

Недосипання порушує баланс гормонів, що регулюють апетит - греліну (викликає голод) і лептину (дає сигнал насичення). Менше сну - більше греліну, тому ви більше будете відчувати голод.

"Сон - це ваша суперсила для спалювання жиру. Поганий сон збільшує тягу до їжі, порушує гормональний фон і уповільнює ваш метаболізм", - пише вона.

Здоров'я кишечника

Здоровий кишківник ефективніше засвоює вітаміни, мінерали та інші поживні речовини, що важливо при дотриманні дієти для схуднення. Недостатнє засвоєння може викликати дефіцити, які впливають на енергію, настрій і метаболізм.

Дисбаланс мікробіоти (дисбіоз) може викликати хронічне низькорівневе запалення, яке пов’язане з інсулінорезистентністю, ожирінням і складністю в зниженні ваги.

Отримуйте достатньо вітаміну D

Вітамін D впливає на рівень лептину - гормону, який сигналізує мозку про насичення. Якщо його рівень недостатній, апетит може бути підвищеним, що ускладнює контроль за харчуванням.

До того ж цей вітамін сприяє збереженню м’язової маси, що важливо для обміну речовин. Більше м’язів - вищий базовий метаболізм (тобто організм витрачає більше калорій навіть у спокої).

"Вітамін D регулює понад 1000 генів і підтримує гормони, імунітет і психічне здоров’я", - додала експерт.

Лімфа потребує руху

Лімфа збирає з тканин зайву рідину, білки, відходи і бактерії, щоб доставити їх до лімфатичних вузлів для очищення. Рух лімфи допомагає переносити імунні клітини, які борються з інфекціями.

Без руху лімфи рідина накопичувалася б у тканинах, викликаючи набряки. Тому активний рух тіла дуже важливий для нормальної роботи лімфатичної системи.

Дестрес

Уникнення стресу при схудненні - дуже важливий аспект, бо стрес може провокувати переїдання, знижувати мотивацію та уповільнювати обмін речовин.

Ось кілька порад, як зменшити стрес під час схуднення:

реалістичні цілі - ставте досяжні та поступові завдання, щоб не перевантажувати себе

збалансоване харчування - не сідайте на суворі дієти, краще харчуватися різноманітно і збалансовано

регулярна фізична активність - спорт допомагає знижувати рівень кортизолу (гормону стресу) і покращує настрій

медитація і релаксація - практики усвідомленості та дихальні вправи допомагають розслабитися

Зверніть увагу на рівень естрогену

Жирова тканина виробляє естроген, особливо у жінок. При зниженні ваги і зменшенні жирових запасів рівень естрогену може знижуватися.

Якщо рівень естрогену дуже низький (наприклад, через сильне схуднення, дефіцит калорій або надмірні фізичні навантаження), це може порушити менструальний цикл, знизити метаболізм і ускладнити подальше схуднення.

Для здорового і ефективного схуднення важливо підтримувати гормональний баланс, включаючи нормальний рівень естрогену.

Уникайте підробленої "здорової їжі"

Такі продукти часто містять багато цукру, жирів чи штучних добавок, що може призвести до набору ваги замість її зниження.

До того ж маркетингові ярлики "здорово" чи "дієтично" не гарантують корисність продукту, а лише вводять в оману. Замість справжніх вітамінів і мінералів у таких продуктах може бути порожній калорійний вміст.

Надлишок цукру і штучних інгредієнтів може сповільнювати обмін речовин.

Уникайте алкоголю

Алкоголь руйнує гормони та ключові поживні речовини, порушує сон і підвищує рівень естрогену.

До того ж такі напої містять багато "порожніх" калорій, які не приносять організму корисних речовин, але збільшують енергетичний баланс. Організм в першу чергу починає розщеплювати алкоголь, відкладаючи спалювання жирів "на потім".

Подбайте про свою печінку

Печінка відіграє ключову роль у регуляції гормонального фону і процесах схуднення.

Вона відповідає за метаболізм і деградацію багатьох гормонів, таких як естрогени, тиреоїдні гормони, інсулін і кортизол. Якщо печінка працює неправильно, гормональний баланс порушується - це може призводити до затримки ваги або навіть набору зайвих кілограмів.

Крім того, такий орган зберігає і вивільняє глюкозу, підтримуючи стабільний рівень цукру в крові. При порушеннях печінки часто розвивається інсулінорезистентність, що ускладнює схуднення.

Як виглядала Еллі Янсзен до схуднення та після (фото: кадр з відео)