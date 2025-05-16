Медсестра похудела на 36 кг и назвала 10 привычек, которые ей в этом помогли: все очень просто

Американка Элли Янсзен похудела на 36 килограммов и поделилась привычками, которые советует придерживаться каждой женщине после 30 лет для поддержания здорового веса и гармоничного баланса гормонов. Эти простые советы помогают не только улучшить фигуру, но и общее самочувствие.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу американской медсестры и коуча по гормональному здоровью.

По словам, чтобы эти привычки стали постоянными в ее жизни, ей понадобилось 5 лет. Именно они являются главным ключом к гормональному здоровью и легкому похудению.

Кофе - это не завтрак

По словам женщины, начало дня с кофеина натощак приводит к резкому повышению уровня кортизола и снижению уровня сахара в крови.

Без еды кофе может:

вызвать скачки глюкозы и инсулина

усилить тягу к сладкому или переедание позже

К тому же кислотность кофе может:

раздражать слизистую желудка

вызвать изжогу или дискомфорт, особенно если пить его на голодный желудок

Получайте достаточно сна

Недосыпание нарушает баланс гормонов, регулирующих аппетит - грелина (вызывает голод) и лептина (дает сигнал насыщения). Меньше сна - больше грелина, поэтому вы больше будете чувствовать голод.

"Сон - это ваша суперсила для сжигания жира. Плохой сон увеличивает тягу к еде, нарушает гормональный фон и замедляет ваш метаболизм", - пишет она.

Здоровья кишечника

Здоровый кишечник эффективнее усваивает витамины, минералы и другие питательные вещества, что важно при соблюдении диеты для похудения. Недостаточное усвоение может вызвать дефициты, которые влияют на энергию, настроение и метаболизм.

Дисбаланс микробиоты (дисбиоз) может вызвать хроническое низкоуровневое воспаление, которое связано с инсулинорезистентностью, ожирением и сложностью в снижении веса.

Получайте достаточно витамина D

Витамин D влияет на уровень лептина - гормона, который сигнализирует мозгу о насыщении. Если его уровень недостаточен, аппетит может быть повышенным, что затрудняет контроль за питанием.

К тому же этот витамин способствует сохранению мышечной массы, что важно для обмена веществ. Больше мышц - выше базовый метаболизм (то есть организм тратит больше калорий даже в покое).

"Витамин D регулирует более 1000 генов и поддерживает гормоны, иммунитет и психическое здоровье", - добавила эксперт.

Лимфа нуждается в движении

Лимфа собирает из тканей лишнюю жидкость, белки, отходы и бактерии, чтобы доставить их в лимфатические узлы для очищения. Движение лимфы помогает переносить иммунные клетки, которые борются с инфекциями.

Без движения лимфы жидкость накапливалась бы в тканях, вызывая отеки. Поэтому активное движение тела очень важно для нормальной работы лимфатической системы.

Дестресс

Избегание стресса при похудении - очень важный аспект, так как стресс может провоцировать переедание, снижать мотивацию и замедлять обмен веществ.

Вот несколько советов, как уменьшить стресс во время похудения:

реалистичные цели - ставьте достижимые и постепенные задачи, чтобы не перегружать себя

сбалансированное питание - не садитесь на строгие диеты, лучше питаться разнообразно и сбалансировано

регулярная физическая активность - спорт помогает снижать уровень кортизола (гормона стресса) и улучшает настроение

медитация и релаксация - практики осознанности и дыхательные упражнения помогают расслабиться

Обратите внимание на уровень эстрогена

Жировая ткань вырабатывает эстроген, особенно у женщин. При снижении веса и уменьшении жировых запасов уровень эстрогена может снижаться.

Если уровень эстрогена слишком низкий (например, из-за сильного похудения, дефицита калорий или чрезмерных физических нагрузок), это может нарушить менструальный цикл, снизить метаболизм и затруднить дальнейшее похудение.

Для здорового и эффективного похудения важно поддерживать гормональный баланс, включая нормальный уровень эстрогена.

Избегайте поддельной "здоровой пищи"

Такие продукты часто содержат много сахара, жиров или искусственных добавок, что может привести к набору веса вместо его снижения.

К тому же маркетинговые ярлыки "здорово" или "диетически" не гарантируют полезность продукта, а лишь вводят в заблуждение. Вместо настоящих витаминов и минералов в таких продуктах может быть пустое калорийное содержимое.

Избыток сахара и искусственных ингредиентов может замедлять обмен веществ.

Избегайте алкоголя

Алкоголь разрушает гормоны и ключевые питательные вещества, нарушает сон и повышает уровень эстрогена.

К тому же такие напитки содержат много "пустых" калорий, которые не приносят организму полезных веществ, но увеличивают энергетический баланс. Организм в первую очередь начинает расщеплять алкоголь, откладывая сжигание жиров "на потом".

Позаботьтесь о своей печени

Печень играет ключевую роль в регуляции гормонального фона и процессах похудения.

Она отвечает за метаболизм и деградацию многих гормонов, таких как эстрогены, тиреоидные гормоны, инсулин и кортизол. Если печень работает неправильно, гормональный баланс нарушается - это может приводить к задержке веса или даже набору лишних килограммов.

Кроме того, такой орган сохраняет и высвобождает глюкозу, поддерживая стабильный уровень сахара в крови. При нарушениях печени часто развивается инсулинорезистентность, что затрудняет похудение.

Как выглядела Элли Янсзен до похудения и после (фото: кадр из видео)