"Я скинула п'ять розмірів одягу за рік": 56-річна жінка розказала, як схудла на 30 кілограмів

56-річна жінка схудла за рік більше, ніж на 30 кілограмів, які набрала під час першого карантину коронавірусу. За її словами, вона "сиділа" на багатьох дієтах, але нічого не допомогало.

Що саме все ж таки спрацювало для втрати ваги, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.

Історія схуднення жінки

Філіппа Девіс розпочала свій шлях до схуднення у 2023 році після того, як набрала кілограми під час першого карантину через COVID-19 у 2020 році.

Вона змінила розмір від 18 до 8 лише за 15 місяців, втративши при цьому більше 30 кілограмів. Філіппа розповіла, що відчувала "постійний біль" від надмірної ваги.

"Я відчувала постійний біль у спині, стегнах і шиї, через що мені було важко виконувати вправи. Я перетворилася на монстра, пробуючи всі дієти, щоб схуднути", - розповіла вона.

Також жінка витратила купу грошей, звертаючись до спеціалістів по схудненню. Все це не давало результатів.

Але в 2023 році все змінилося. Філіппа знайшла постачальника цифрових медичних послуг, який пропонував ліки для схуднення в поєднанні з експертною підтримкою.

Вона розпочала програму в жовтні, спочатку використовуючи Wegovy, а потім перейшла на Mounjaro.

"Моя самовпевненість зашкалює. І після восьми років самотності я знову почала зустрічатися. Тепер моє тіло струнке, навіть у 56 років", - зізнається вона.

Філіппа Девіс схудла на 30 кілограмів (Скриншот)

Що таке Wegovy?

Семаглютид, який продається під маркою Wegovy - це препарат для контролю за вагою, який випускається у формі розчину для щотижневих ін'єкцій. За даними виробника, препарат пригнічує апетит пацієнтів і допомагає їм втратити близько 15% ваги тіла.