Медреформа в Украине: какие анализы нужно обязательно сдавать ежегодно

Медицина в Украине меняется и многие услуги становятся более доступными. Для того, чтобы предупредить многие заболевания, достаточно ежегодно проходить обследования и сдавать важные анализы. Медики отмечают, что любую болезнь, которую удается обнаружить на ранней стадии, вылечить намного легче, чем, когда пациент попадает к врачу уже с серьезными проблемами.

Украинцам ежегодно рекомендуется сдавать общий клинический анализ крови. Это самый простой метод диагностики состояния организма – кровь из пальца. По анализу крови врач сможет увидеть, есть ли анемия, воспалительный процесс, в каком состоянии находится иммунитет.

Также ежегодно стоит сдавать анализ крови на сахар – его делают натощак и кровь берут из пальца. Повышенный уровень сахара ведет к развитию диабета и обнаружение его на ранней стадии дает возможность стабилизировать состояние с помощью диет и изменения образа жизни. В более запущенных случаях диабет может дать серьезные осложнения – слепоту, гангрены.

Общеклинический анализ мочи покажет врачу в каком состоянии находится вся мочеполовая система человека, а также работу почек.

Ежегодно нужно делать электрокардиограмму, чтобы проверить работу сердца, а также флюорографию – она покажет, в каком состоянии находятся легкие и нет ли туберкулеза, плеврита или опухоли.

Раз в год нужно проверять зрение у окулиста, женщинам посещать гинеколога, мужчинам – уролога.

Кроме того, врачи рекомендуют расширить список обследований людям старше 45 лет. Стоит регулярно проверять уровень холестерина в крови и сдавать биохимический анализ крови, который покажет, как работают внутренние органы.

Мужчинам нужно сдавать кровь на онкомаркер предстательной железы, женщинам – онкомаркеры молочной железы и яичников. Также женщинам нужно дважды в год делать маммографию.

Раз в два года нужно проходить неприятную процедуру колоноскопии, даже если нет никаких причин для беспокойства. Ежегодно нужно делать анализ на тиреотропный гормон и УЗИ щитовидки, особенно если вы живете в районах с естественным йододефицитом.

Медики отмечают, что многие болезни развиваются бессимптомно и обнаружить их удается уже в запущенных стадиях, когда полное излечение уже невозможно. Поэтому стоит потратить немного времени, чтобы сделать профилактическое обследование – это поможет сохранить здоровье.