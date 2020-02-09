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Медреформа в Украине 2020: эти услуги будут для пациентов платными

STYLERЖизнь    09.02.2020 - 13:06
Медреформа в Украине 2020: эти услуги будут для пациентов платными
Медреформа в Украине (Фото: scinternalmedicine.com)

В Украине расширили перечень платных медицинских услуг

В Украине с 1 апреля 2020 года стартует программа по бесплатным медицинским услугам для пациентов. За определенный перечень услуг в больницах заплатит Национальная служба здоровья Украины.

Для украинцев бесплатными станут первичная, специализированная амбулаторная, госпитальная, экстренная, паллиативная помощь и реабилитация. Также станут доступными различные исследования в области онкологии и услуги в роддомах Украины.

Однако не все услуги будут бесплатными, а также некоторые услуги будут недоступны без некоторых условий.

Так, лабораторные, диагностические и консультационные услуги для пациентов не будут бесплатными без направления врача. Для того, чтобы услуга была бесплатной, нужно будет получить направление у семейного врача, с которым подписана декларация.

При этом без направления и бесплатно можно будет посетить акушера-гинеколога, педиатра, психиатра, нарколога. Не понадобится направление и к стоматологу, хотя такие услуги государством оплачиваются только для детей до 16 лет. Также бесплатной будет помощь в неотложных случаях.

Платными будут такие услуги:

  • медпомощь на дому, в частности с применением телемедицины (кардиограмма на дому, консультация кардиолога)
  • медобслуживание для иностранцев
  • медобслуживание по договору со страховыми организациями
  • микробиологические, паразитологические, молекулярно-генетические, химические, токсикологические или физические исследования, которые не относятся к медицинской помощи населению
  • медобслуживание без направления в научно-исследовательские учреждения Национальной академии медицинских наук
  • помощь в медицинских учреждениях при МВС

Стоимость платных услуг будет определять будет сама больница, но при этом по закону таких услуг не может быть более 20% от всех медицинских услуг. Такая норма будет существовать до 2024 года, а после этого количество платных услуг может стать больше.

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