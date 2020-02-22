Медреформа в Україні: які аналізи потрібно обов'язково здавати щорічно

Медицина в Україні міняється і багато послуг стають більш доступними. Для того, щоб попередити багато захворювань, досить щорічно проходити обстеження і здавати важливі аналізи. Медики відзначають, що будь-яку хворобу, яку вдається виявити на ранній стадії, вилікувати набагато легше, ніж, коли пацієнт потрапляє до лікаря вже з серйозними проблемами.

Українцям щорічно рекомендується здавати загальний клінічний аналіз крові. Це найпростіший метод діагностики стану організму – кров із пальця. З аналізу крові лікар зможе побачити, чи є анемія, запальний процес, в якому стані знаходиться імунітет.

Також щорічно варто здавати аналіз крові на цукор – його роблять натщесерце і кров беруть із пальця. Підвищений рівень цукру веде до розвитку діабету і виявлення його на ранній стадії дає можливість стабілізувати стан за допомогою дієт і зміни способу життя. У більш запущених випадках діабет може дати серйозні ускладнення – сліпоту, гангрени.

Загальноклінічний аналіз сечі покаже лікарю в якому стані знаходиться вся сечостатева система людини, а також роботу нирок.

Щорічно потрібно робити електрокардіограму, щоб перевірити роботу серця, а також флюорографію – вона покаже, в якому стані знаходяться легені та чи немає туберкульозу, плевриту або пухлини.

Раз на рік потрібно перевіряти зір в окуліста, жінкам відвідувати гінеколога, чоловікам – уролога.

Крім того, лікарі рекомендують розширити список обстежень людям старше 45 років. Варто регулярно перевіряти рівень холестерину в крові та здавати біохімічний аналіз крові, який покаже, як працюють внутрішні органи.

Чоловікам потрібно здавати кров на онкомаркер передміхурової залози, жінкам – онкомаркери молочної залози і яєчників. Також жінкам потрібно двічі на рік робити мамографію.

Раз на два роки потрібно проходити неприємну процедуру колоноскопії, навіть якщо немає ніяких причин для занепокоєння. Щорічно потрібно робити аналіз на тиреотропний гормон і УЗД щитовидки, особливо якщо ви живете в районах з природним йододефіцитом.

Медики відзначають, що багато хвороб розвиваються безсимптомно і виявити їх вдається вже в запущених стадіях, коли повне одужання вже неможливо. Тому варто витратити трохи часу, щоб зробити профілактичне обстеження – це допоможе зберегти здоров'я.