Медреформа 2020: украинцев ошарашили суммами на лечение

Медицинская реформа заработает в Украине уже с 1 апреля 2020 года. Согласно нововведениям большинство медицинских услуг будут бесплатными. При этом на каждую из них государство выделило определенные суммы на пациента. Но некоторые остро необходимые медуслуги откровенно обделили финансами, а включить в прайс лекарства и вовсе забыли. Как будет работать медреформа - в материале Styler.

Напомним, "программа медицинских гарантий" включает в себя экстренную, а также первичную медпомощь. Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) также перечислит деньги на специализированную и высокоспециализированную медпомощь, паллиативную помощь, реабилитацию, на ведение беременности и роды, и на медицинскую помощь детям до 16 лет.

10 грн за стоматолога и 49 - за консультацию специалиста

Но не все так радужно, к примеру, за консультацию специализированного врача НСЗУ перечислит всего 49 грн (4 942 грн за сто человек), пишет Сегодня, тогда как в частной клинике стоимость консультации специалиста варьируется в пределах 350-600 грн. Кроме того, в этот тариф не включена стоимость лекарств.

В постановлении правительства сказано, что экстренная помощь профинансируется на сумму 11 161 грн, но с оговоркой, что это на 100 человек (111 грн на одного пациента). В эти 111 грн будет включена догоспитальная помощь и транспортировка до больницы. А помощь в учреждении будет уже зависеть от вида услуги.

Операция, проведенная амбулаторно оплатится 48 001 грн за сто человек (около 500 грн на человека).

Но меньше всего заплатят за стоматологические услуги, хотя их и объявили бесплатными детям до 16 лет. При этом НСЗУ выделит 919 грн за сотню пациентов, то есть менее 10 грн на человека.

На какие услуги выделят от 200 до 2000 грн

Поскольку приоритетными направлениями МОЗ назвало в 2020 году выявление и лечение новообразований, то на диагностику онкозаболеваний выделят больше денег. Но при этом есть и возрастные ограничения (для так называемых "групп риска") Среди таких услуг:

гистероскопия: 1 965 грн за пациента от 50 лет;

ЭГДС, гастроскопия: 749 грн за пациента от 50;

колоноскопия: 944 грн за пациента от 40 лет;

цистоскопия: 802 грн за пациента от 50 лет;

бронхоскопия: 969 грн за пациента от 50 лет;

маммография: 204 грн за пациента от 40 лет.

Для того, чтобы процедура была бесплатной, нужно получить направление от семейного врача.

Самые дорогие услуги медреформы 2020

Больше всего НСЗУ выделит на помощь преждевременно рожденным детям или новорожденным с болезнями - от 26 087,72 до 98 533,82 грн.

На лучевую терапию онкобольному перечислят больнице 30 327 грн;

за излеченный туберкулез - 20 663 грн;

лечение инсульта оплатится в 19 332 грн, а инфаркта 16 000 грн;

на химиотерапию выделят 17 843 грн.

За роды и ведение беременности НСЗУ выделит на одну пациентку 8136 грн (роды) и 5093 грн (предродовая медпомощь).

Другие услуги менее 10 тысяч гривен

7 865,64 грн за стационарную паллиативную помощь;

6 554,73 грн на реабилитацию взрослых и детей с поражением опорнодвигательного аппарата;

5931 грн на лечение пневмонии;

4563 на операцию в стационаре или лечение в стационаре без хирургического вмешательства. Тут могут применять коэффициенты, зависимо от сложности лечения;

3052 грн на лечение диабета;

1500 грн выделят на диагностику, лечение и сопровождение людей с ВИЧ;

Отметим, что лекарства не включены ни в один из тарифов. В НСЗУ говорят, что лекарственные препараты финансируются в Украине по другим программам, они включены в "национальный перечень". Другие же лекарства пациентам придется либо покупать бесплатно, либо просить финансирования у местных бюджетов.