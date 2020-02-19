Медреформа 2020: украинцев ошарашили суммами на лечение

Согласно новой медицинской реформе в Украине на каждого пациента будет выделяться определенная сумма
Медицинская реформа заработает в Украине уже с 1 апреля 2020 года. Согласно нововведениям большинство медицинских услуг будут бесплатными. При этом на каждую из них государство выделило определенные суммы на пациента. Но некоторые остро необходимые медуслуги откровенно обделили финансами, а включить в прайс лекарства и вовсе забыли. Как будет работать медреформа - в материале Styler.
Напомним, "программа медицинских гарантий" включает в себя экстренную, а также первичную медпомощь. Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) также перечислит деньги на специализированную и высокоспециализированную медпомощь, паллиативную помощь, реабилитацию, на ведение беременности и роды, и на медицинскую помощь детям до 16 лет.
Но не все так радужно, к примеру, за консультацию специализированного врача НСЗУ перечислит всего 49 грн (4 942 грн за сто человек), пишет Сегодня, тогда как в частной клинике стоимость консультации специалиста варьируется в пределах 350-600 грн. Кроме того, в этот тариф не включена стоимость лекарств.
В постановлении правительства сказано, что экстренная помощь профинансируется на сумму 11 161 грн, но с оговоркой, что это на 100 человек (111 грн на одного пациента). В эти 111 грн будет включена догоспитальная помощь и транспортировка до больницы. А помощь в учреждении будет уже зависеть от вида услуги.
Операция, проведенная амбулаторно оплатится 48 001 грн за сто человек (около 500 грн на человека).
Но меньше всего заплатят за стоматологические услуги, хотя их и объявили бесплатными детям до 16 лет. При этом НСЗУ выделит 919 грн за сотню пациентов, то есть менее 10 грн на человека.
Поскольку приоритетными направлениями МОЗ назвало в 2020 году выявление и лечение новообразований, то на диагностику онкозаболеваний выделят больше денег. Но при этом есть и возрастные ограничения (для так называемых "групп риска") Среди таких услуг:
Для того, чтобы процедура была бесплатной, нужно получить направление от семейного врача.
Больше всего НСЗУ выделит на помощь преждевременно рожденным детям или новорожденным с болезнями - от 26 087,72 до 98 533,82 грн.
За роды и ведение беременности НСЗУ выделит на одну пациентку 8136 грн (роды) и 5093 грн (предродовая медпомощь).
Отметим, что лекарства не включены ни в один из тарифов. В НСЗУ говорят, что лекарственные препараты финансируются в Украине по другим программам, они включены в "национальный перечень". Другие же лекарства пациентам придется либо покупать бесплатно, либо просить финансирования у местных бюджетов.