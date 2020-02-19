Медреформа 2020: українців приголомшили сумами на лікування

Медична реформа запрацює в Україні вже з 1 квітня 2020 року. Згідно з нововведеннями більшість медичних послуг будуть безкоштовними. При цьому на кожну з них держава виділила певні суми на пацієнта. Але деякі гостро необхідні медпослуги відверто обділили фінансами, а включити в прайс ліки і зовсім забули. Як буде працювати медреформа - в матеріалі Styler.

Нагадаємо, "програма медичних гарантій" включає в себе екстрену, а також первинну медичну допомогу. Національна служба здоров'я України (НСЗУ) також перерахує гроші на спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу, паліативну допомогу, реабілітацію, на ведення вагітності і пологи, і на медичну допомогу дітям до 16 років.

10 грн за стоматолога і 49 - за консультацію спеціаліста

Але не все так райдужно, наприклад, за консультацію спеціалізованого лікаря НСЗУ перерахує всього 49 грн (4 942 грн за сто людей), пише Сьогодні, тоді як у приватній клініці вартість консультації фахівця варіюється в межах 350-600 грн. Крім того, в цей тариф не включена вартість ліків.

В постанові уряду сказано, що екстрена допомога фінансуватиметься на суму 11 161 грн, але з обмовкою, що це на 100 осіб (111 грн на одного пацієнта). У ці 111 грн буде включена догоспітальна допомога та транспортування до лікарні. А допомога в установі буде вже залежати від виду послуги.

Операція, проведена амбулаторно оплатиться 48 001 грн за сто осіб (близько 500 грн на людину).

Але менше за все заплатять за стоматологічні послуги, хоча їх і оголосили безкоштовними дітям до 16 років. При цьому НСЗУ виділить 919 грн за сотню пацієнтів, тобто менше 10 грн на людину.

На які послуги виділять від 200 до 2000 грн

Оскільки пріоритетними напрямами МОЗ назвало в 2020 році виявлення і лікування новоутворень, то на діагностику онкозахворювань виділять більше грошей. Але при цьому є і вікові обмеження (для так званих "груп ризику") Серед таких послуг:

гістероскопія: 1 965 грн за пацієнта від 50 років;

ЕГДС, гастроскопія: 749 грн за пацієнта від 50;

колоноскопія: 944 грн за пацієнта від 40 років;

цистоскопія: 802 грн за пацієнта від 50 років;

бронхоскопія: 969 грн за пацієнта від 50 років;

мамографія: 204 грн за пацієнта від 40 років.

Для того, щоб процедура була безкоштовною, треба отримати направлення від сімейного лікаря.

Найдорожчі послуги медреформи 2020

Найбільше НСЗУ виділить на допомогу передчасно народженим дітям або новонародженим із хворобами - від 26 087,72 до 98 533,82 грн.

На променеву терапію онкохворому перерахують лікарні 30 327 грн;

за вилікований туберкульоз - 20 663 грн;

лікування інсульту оплатиться в 19 332 грн, а інфаркту - 16 000 грн;

на хіміотерапію виділять 17 843 грн.

За пологи і ведення вагітності НСЗУ виділить на одну пацієнтку 8136 грн (пологи) і 5093 грн (передпологова медична допомога).

Інші послуги менше 10 тисяч гривень

7 865,64 грн за стаціонарну паліативну допомогу;

6 554,73 грн на реабілітацію дорослих та дітей з ураженням опорно-рухового апарату;

5931 грн на лікування пневмонії;

4563 на операцію в стаціонарі або лікування в стаціонарі без хірургічного втручання. Тут можуть застосовувати коефіцієнти, залежно від складності лікування;

3052 грн на лікування діабету;

1500 грн виділять на діагностику, лікування і супровід людей з ВІЛ;

Зазначимо, що ліки не включені ні в один із тарифів. У НСЗУ кажуть, що лікарські препарати фінансуються в Україні за іншими програмами, вони включені в "національний перелік". Інші ж ліки пацієнтам доведеться або купувати безкоштовно, або просити фінансування місцевих бюджетів.