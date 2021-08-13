Медовый Спас 2021: что кладут в корзинку на освящение, а что нести в храм нельзя

В храмах 14 августа проводятся торжественные службы, священники совершают обряд малого освящения и святят корзинки с яствами, которые приносят верующие.

Одним из основных продуктов является мед - отсюда и название праздника.

Как правило, на службу в храм нужно принести в корзинке баночку меда нового урожая, мак и воду. Еще обычно берут с собой хрен - символизирует стойкость в вере, соль - символизирует готовности к жизненным неурядицам, и разнообразную выпечку с медом.

Отметим, что освященный мед принято оставлять в церкви в качестве милостыни. Даже есть такая поговорка: "в Медовый Спас даже нищий медку попробует".

Кроме того, в этот праздник также освящают букеты-обереги, которые называют маковейчиком. Букет состоит из полевых трав и цветов (калина, подсолнух, ноготки, душица, мята, донник, колоски овса, ласковец, полынь и обязательно маковые головки). Считается, что если цветы из букета вплести в волосы, они будут оставаться густыми и пышными.

Что нельзя нести в церковь для освящения на Маковея

Относительно алкоголя, то обычно на все праздники в церкви можно освящать только вино - кагор. Поэтому другие крепкие напитки следует оставить дома, вместе с мясными продуктами.

Верующим важно помнить, что с 14 августа начинается Успенский пост, который длится до праздника Успения Пресвятой Богородицы, то есть две недели.

Добавим также, что на Маковея деньги и другие материальные ценности в храмы на освящение приносить нельзя.