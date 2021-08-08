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Медовый Спас 2021: что нужно обязательно сделать до Маковея

Новина українською →
Воскресенье 08 августа 2021 14:50
Медовый Спас 2021: что нужно обязательно сделать до Маковея Фото: Медовый Спас 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Медовый Спас, или Маковея, украинцы будут отмечать уже 14 августа. В церковном православном календаре в этот день празднуется Происхождение честных древ животворящего Креста Господня, а также почитается память братьев Маккавеев, которые приняли мученическую смерть за веру - отсюда и пошло второе название праздника.

Традиции и приметы на Маковея, что можно и нельзя делать в этот день, а что нужно успеть сделать до праздника - читайте ниже в нашем материале.

Что нужно обязательно успеть сделать до Маковея

С 14 августа начинается Успенский пост (он длится до 28-го числа), который по важности приравнивается к Великому. Поэтому важно приготовиться к строгим ограничениям, не переедать, чтобы не было проблем со здоровьем.

Накануне праздника пчеловоды собирают мед, соты и 14-го числа несут их в церковь для освящения.

На Медовый Спас принято печь медовые пряники, коржи. В них можно добавлять мак, который как раз созревает к этому времени.

Накануне нужно обязательно поубирать в доме, постирать, так как 14 августа работать нельзя.

Что принято святить на Маковея

В этот день святят воду, мед и мак с нового урожая, овощи и фрукты с нового урожая. Считается, что мед в этот день становится целебным.

Также святят специальные букеты, в которые вплетают дозревшие коробочки мака, цветы, мяту, другие растения. После чего такие букеты становятся оберегами в доме на целый год.

Прошлогодний букет нельзя выбрасывать, его сжигают.

Приметы на Медовый Спас

С первой ложкой освященного меда нужно загадывать желание.

Перелетные птицы покидают свои гнезда и улетают на юг - ночи будут становиться холоднее.

Медовый Спас непредсказуем - погода может быть абсолютно любой. По этому поводу говорят "У первого Спаса всего в запасе".

Что запрещено делать на Маковея

  • Работать, заниматься домашними делами (шить, убирать, стирать).
  • Ссориться и желать другим зла.
  • Устраивать шумные застолья, громко говорить, ругаться.
  • Употреблять запрещенную в Успенский пост пищу.

Ранее мы писали, когда украинцы будут праздновать Медовый, Яблочный и Хлебный Спас, и что нужно обязательно сделать.

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