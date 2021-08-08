Медовый Спас 2021: что нужно обязательно сделать до Маковея
Медовый Спас, или Маковея, украинцы будут отмечать уже 14 августа. В церковном православном календаре в этот день празднуется Происхождение честных древ животворящего Креста Господня, а также почитается память братьев Маккавеев, которые приняли мученическую смерть за веру - отсюда и пошло второе название праздника.
Традиции и приметы на Маковея, что можно и нельзя делать в этот день, а что нужно успеть сделать до праздника - читайте ниже в нашем материале.
Что нужно обязательно успеть сделать до Маковея
С 14 августа начинается Успенский пост (он длится до 28-го числа), который по важности приравнивается к Великому. Поэтому важно приготовиться к строгим ограничениям, не переедать, чтобы не было проблем со здоровьем.
Накануне праздника пчеловоды собирают мед, соты и 14-го числа несут их в церковь для освящения.
На Медовый Спас принято печь медовые пряники, коржи. В них можно добавлять мак, который как раз созревает к этому времени.
Накануне нужно обязательно поубирать в доме, постирать, так как 14 августа работать нельзя.
Что принято святить на Маковея
В этот день святят воду, мед и мак с нового урожая, овощи и фрукты с нового урожая. Считается, что мед в этот день становится целебным.
Также святят специальные букеты, в которые вплетают дозревшие коробочки мака, цветы, мяту, другие растения. После чего такие букеты становятся оберегами в доме на целый год.
Прошлогодний букет нельзя выбрасывать, его сжигают.
Приметы на Медовый Спас
С первой ложкой освященного меда нужно загадывать желание.
Перелетные птицы покидают свои гнезда и улетают на юг - ночи будут становиться холоднее.
Медовый Спас непредсказуем - погода может быть абсолютно любой. По этому поводу говорят "У первого Спаса всего в запасе".
Что запрещено делать на Маковея
- Работать, заниматься домашними делами (шить, убирать, стирать).
- Ссориться и желать другим зла.
- Устраивать шумные застолья, громко говорить, ругаться.
- Употреблять запрещенную в Успенский пост пищу.
Ранее мы писали, когда украинцы будут праздновать Медовый, Яблочный и Хлебный Спас, и что нужно обязательно сделать.