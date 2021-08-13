Медовый Спас 2021: молитва на Маковея, которая защитит от бед и неприятностей

Медовый Спас или Маковея в Украине в 2021 году православные верующие отмечают 14 августа.

Какая же самая сильная молитва защитит от бед и неприятностей - читайте в нашем материале ниже.

Молитва на Маковея

Так, эта особая молитва, говорят верующие, способна защитить от бед и неприятностей.

Ее нужно каждому прочитать 14 августа - непосредственно в праздник Медового Спаса.

Это действительно сильная молитва и читать ее нужно с верой и от всей души. Очень полезно будет, если прочитать ее всей семьей.

Текст молитвы Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы:

Владыко Господи Святый, y вышних живешь и всевидящим твоим оком созерцаешь на все творения! Тебе привязывается души и тела, тебе молимся, Святе святых, простягни руку Твою невидимую и благослови всех нас, и прости нам всякое прегрешение вольное и невольное, словом или делом содеянное.

Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы смирения души на очищение от многих грехов наших, даруй волю Твою милость миру Твоему и нам, недостойным рабом Твоим, ибо благословенно и прославлено есть имя Твое ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Кроме того, еще наши предки верили, что на Маковея увеличивается сила любой молитвы и заговора, и можно просить высшие силы о различные блага, здоровье, привлекать достаток в дом, делать обереги и загадывать желание.