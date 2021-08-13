Медовый Спас 2021: молитва на Маковея, которая защитит от бед и неприятностей
Медовый Спас или Маковея в Украине в 2021 году православные верующие отмечают 14 августа.
Этот великий религиозный праздник знаменует начало Успенского поста и известен сбором меда, которым издавна приписывали определенные сверхъестественные свойства.
Какая же самая сильная молитва защитит от бед и неприятностей - читайте в нашем материале ниже.
Молитва на Маковея
Так, эта особая молитва, говорят верующие, способна защитить от бед и неприятностей.
Ее нужно каждому прочитать 14 августа - непосредственно в праздник Медового Спаса.
Это действительно сильная молитва и читать ее нужно с верой и от всей души. Очень полезно будет, если прочитать ее всей семьей.
Текст молитвы Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы:
Владыко Господи Святый, y вышних живешь и всевидящим твоим оком созерцаешь на все творения! Тебе привязывается души и тела, тебе молимся, Святе святых, простягни руку Твою невидимую и благослови всех нас, и прости нам всякое прегрешение вольное и невольное, словом или делом содеянное.
Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы смирения души на очищение от многих грехов наших, даруй волю Твою милость миру Твоему и нам, недостойным рабом Твоим, ибо благословенно и прославлено есть имя Твое ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Кроме того, еще наши предки верили, что на Маковея увеличивается сила любой молитвы и заговора, и можно просить высшие силы о различные блага, здоровье, привлекать достаток в дом, делать обереги и загадывать желание.
Читайте также о том, когда украинцы будут праздновать Яблочный и Хлебный Спас и что нужно обязательно сделать.