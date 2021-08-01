Медовый, Яблочный и Ореховый Спас 2021: даты праздников и что нужно обязательно сделать

Медовый Спас (Маковей)

Этот праздник традиционно отмечается 14 августа и имеет другое название - Маковея. В этот день начинается двухнедельный Успенский пост, а в православной церкви отмечается праздник Происхождения честных древ животворящего Креста Господня.

Главные традиции праздника связаны с медом и пчеловодством. 14 августа готовые соты несут в церковь для освящения, мед из них считается самым целебным. Также принято печь медовые пряники, коржи и угощать друг друга свежим медом. В выпечку добавляли мак, который тоже созревал к этому времени.

А второе название праздника - Маковей связано с братьями Маккавеями, которые приняли мученическую смерть за веру.

Яблочный Спас

19 августа отмечается Яблочный Спас. В церкви освящают яблоки, которыми потом угощают родных и близких. Из них пекут пироги, готовят другие блюда.

В православном календаре этот день связан с Преображением Господним - великим двунадесятым праздником.

Считается, что яблоки нового урожая нельзя есть до Спаса - это большой грех. А по вкусу плода можно узнать свое будущее. Кисловатое яблоко - к трудностям, сладкое - к радостям.

В этот день нельзя убивать насекомых, даже вредителей.

Ореховый (Хлебный) Спас

Последний Спас отмечается 29 августа. К этому времени обычно поспевает лещина, а также уже готово зерно с нового урожая. Принято печь хлеб из свежего зерна и нести его на освящение в церковь. Затем его делили между всеми членами семьи.

Кроме того отмечается попразднество Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). А также Перенесение нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.

Интересно, что по приметам, в один год не могло быть одинаково хорошего урожая орехов и пшеницы. То есть, богатый сбор зерновых говорил, что в следующем году будет много орехов, и наоборот.

Что можно и нельзя есть во время Успенского поста

Успенский пост (14-27 августа) по строгости приравнивается к Великому, то есть без молочных, мясных и рыбных блюд. В субботу и воскресенье можно есть растительное масло, и только в Преображение Господне (19 августа) разрешается подавать на стол рыбные блюда.

Если конец поста приходится на среду или пятницу, то в эти дни тоже разрешена рыба. В этом году 27-е августа как раз пятница.

Из разрешенных продуктов на Успенский пост выделяют следующие: овощи, фрукты, мед, орехи, грибы, крупы, хлеб.