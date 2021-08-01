Медовий, Яблучний і Горіховий Спас 2021: дати свят і що потрібно обов'язково зробити

Медовий Спас (Маковій)

Це свято традиційно відзначається 14 серпня і має іншу назву - Маковія. У цей день починається двотижневий Успенський піст, а в православній церкві відзначається свято Походження чесних древ животворящого Хреста Господнього.

Головні традиції свята пов'язані з медом і бджільництвом. 14 серпня готові соти несуть до церкви для освячення, мед з них вважається найбільш цілющим. Також заведено пекти медові пряники, коржі і пригощати один одного свіжим медом. У випічку додавали мак, який теж дозрівав до цього часу.

А друга назва свята - Маковій пов'язана з братами Маккавеями, які прийняли мученицьку смерть за віру.

Яблучний Спас

19 серпня відзначається Яблучний Спас. У церкві освячують яблука, якими потім пригощають рідних і близьких. З них печуть пироги, готують інші страви.

У православному календарі цей день пов'язаний з Преображенням Господнім - великим двунадесятим святом.

Вважається, що яблука нового врожаю не можна їсти до Спаса - це великий гріх. А за смаком плоду можна дізнатися про своє майбутнє. Кислувате яблуко - до труднощів, солодке - до радощів.

У цей день не можна вбивати комах, навіть шкідників.

Горіховий (Хлібний) Спас

Останній Спас відзначається 29 серпня. До цього часу зазвичай достигає ліщина, а також вже готове зерно з нового врожаю. Заведено пекти хліб зі свіжого зерна і нести його на освячення до церкви. Потім його ділили між усіма членами сім'ї.

Крім того відзначається посвято Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня). А також перенесення нерукотворного образу Господа Ісуса Христа.

Цікаво, що за прикметами, в один рік не могло бути однаково хорошого врожаю горіхів і пшениці. Тобто, багатий збір зернових говорив, що наступного року буде багато горіхів, і навпаки.

Що можна і не можна їсти під час Успенського посту

Успенський піст (14-27 серпня) по строгості прирівнюється до Великого, тобто без молочних, м'ясних і рибних страв. У суботу та неділю можна їсти рослинну олію, і тільки в Преображення Господнє (19 серпня) дозволяється подавати на стіл рибні страви.

Якщо кінець посту припадає на середу або п'ятницю, то в ці дні теж дозволена риба. Цього року 27-е серпня якраз п'ятниця.

З дозволених продуктів на Успенський піст виділяють такі: овочі, фрукти, мед, горіхи, гриби, крупи, хліб.