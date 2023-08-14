Медовий Спас, або Маковія 2023: важливі традиції, заборони, прикмети й нова дата свята

Православна назва свята - Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього. Також в цей день вшановується пам'ять Семи святих мучеників братів Маккавеїв, які в II столітті до нашої ери віддали свої життя за віру - звідси і друга назва - Маковія.

Медовий Спас, або Маковія українці відзначають щорічно 14 серпня. Свято має глибокі народні традиції, які переплелися з християнськими. Спас на воді, Макотрус, Мокрий Спас - інші назви першого Спасу, який розпочинає Успенський піст, що триває по 27 серпня.

Що можна робити в цей день, які є заборони, традиції, прикмети і коли відзначимо свято наступного року - в матеріалі Styler далі.

Традиції Спаса, що треба зробити

Віряни в цю дату вшановують пам'ять про візантійську святиню - частину Животворящого Хреста Господнього, на якому був розп'ятий Спаситель. Свято встановили в IX столітті в Константинополі, оскільки саме тут зберігалася частина цього хреста. Щороку в цей день святиню приносили в храм Святої Софії та освячували воду для зцілення від хвороб.

А ось назва Медовий Спас пояснюється тим, що в цей час в серпні настає період збору меду з вуликів. Для тих, у кого є своя пасіка необхідно освятити вулики для кращого сбора в наступному році.

Обов'язково зробіть це на Маковія:

Відвідайте храм, де освятіть мед, мак, букети "маковійчики" та воду.

Мед варто залишити в церкві, а квіти і головки маку віднести додому і покласти за образами.

Вважається, якщо скупатися у водоймі 14 серпня, то вода додасть більше сил і здоров'я, може зцілити від болячок. А от після цього дня купатися вже заборонялося.

На Медовий Спас треба пекти медові пряники, млинці з маком і медом, пироги, булочки з маком, а обрядовою їжею є "шуліки", або "ломанці". Важливо, щоб вони були пісні, адже з 14 серпня починається Успенський пост.

Як зібрати букет на Маковія

Обов'язковим та головним атрибутом букета є стиглі головки маку. Здавна мак в українців вважався сильним оберегом, захищав від лихого ока та чорної магії. Важливо, щоб в букеті були квіти, вирощені на нашій землі.

Ось що можна додати в букет:

достиглі голівки маку

колоски жита, пшениці

айстри, чорнобривці та жоржини

м'яту, базилік і чебрець

барвінок

гвоздики

любисток та полин

волошки

петрові батоги (цикорій)

деревій

Аби принадити у дім багатство і достаток, у букети можна додавати овочі, які символізують щедрий урожай. Поширеним варіантом є композиції із гронами калини і соняшником. Також можна додати моркву, кукурудзу, боби, парасольки кропу тощо.

Ось таким може бути букет на Маковія (фото: Facebook/Liliia Matviishyn)

Що заборонено в це свято

Сувора заборона в цю дату пов'язана з прибиранням в оселі та будь-якою іншою важкою роботою по господарству.

Як і в будь-яке важливе церковне свято, забороняється прати, шити, вишивати, в'язати, тобто займатися рукоділлям.

Після 14 серпня купатися у водоймах вважалося особливо поганою ідеєю. Люди вірили, що підвищується ризик захворіти після таких водних процедур або навіть потонути.

На Медовий Спас 14 серпня починається Успенський піст, тому для віруючих в раціоні з'являються обмеження на рибні та м'ясні страви.

Сварки та лайка, побажання комусь зла в це свято вважаються вельми поганою прикметою.

14 серпня також не можна голосно говорити, шумно святкувати, вживати алкоголь, переїдати.

На Маковія не можна сваритися, лаятися або бажати комусь зла, інакше негатив повернеться бумерангом.

Прикмети на Маковія

На Медовий Спас іде до - весь рік місцина буде захищена від лісових пожеж.

Якщо ластівки та стрижі вже відлетіли або зібралися відлітати в теплі краї - ночі будуть холоднішими.

В цей день спекотно, тоді весь наступний рік буде теплим і приємним. А от якщо дощить - чекай на переважання холодної погоди.

Якщо троянди вже відцвіли, це достеменна ознака закінчення літа.

Вважається, якщо на Медовий Спас поділитися медом із жебраком біля церкви, то простяться усі гріхи.

Наші пращури вірили, що всі сни, що присняться у ніч на Маковія - віщі.

Коли святкувати Маковія 2024

Із 1 вересня 2023 року ПЦУ перейде на новоюліанський календар. Дати свят почнуться "зміщуватися" на 13 днів назад. Нові дати Спасів будуть такими:

День семи мучеників Маковеїв, або Маковія - 1 серпня замість 14 серпня

замість 14 серпня Преображення Господнє, Яблучний Спас - 6 серпня замість 19 серпня

замість 19 серпня Успіння Пресвятої Богородиці - 15 серпня замість 28 серпня, а Горіховий Спас 16 серпня замість 29 серпня.

замість 28 серпня, а Горіховий Спас 16 серпня замість 29 серпня. Успенський пост триватиме з 1 по 14 серпня замість 14-27 серпня

В Православній церкві зазначають, що парафії можуть самі вирішувати за яким календарем відзначати ті чи інші свята.

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