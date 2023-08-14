Медовый Спас, или Маковея 2023: важные традиции, запреты, приметы и новая дата праздника

Православное название праздника - Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. Также в этот день почитается память Семи святых мучеников братьев Маккавеев, которые во II веке до нашей эры отдали свои жизни за веру - отсюда и второе название - Маковея.

Медовый Спас, или Маковея, украинцы отмечают ежегодно 14 августа. Праздник имеет глубокие народные традиции, которые переплелись с христианскими. Спас на воде, Макотрус, Мокрый Спас - другие названия первого Спаса, который начинает Успенский пост, длящийся до 27 августа.

Что можно делать в этот день, какие есть запреты, традиции, приметы и когда отметим праздник в следующем году - в материале Styler дальше.

Традиции Спаса, что нужно сделать

Верующие в эту дату чтят память византийской святыни - части Животворящего Креста Господня, на котором был распят Спаситель. Праздник был установлен в IX веке в Константинополе, поскольку именно здесь хранилась часть этого креста. Ежегодно в этот день святыня приносилась в храм Святой Софии и освящалась вода для исцеления от болезней.

А вот название Медовый Спас объясняется тем, что в это время в августе наступает период сбора меда с ульев. Для тех, у кого есть своя пасека, необходимо освятить ульи для лучшего сбора в следующем году.

Обязательно сделайте это на Маковея:

Посетите храм, где освятите мед, мак, букеты "маковейчики" и воду.

Мед следует оставить в церкви, а цветы и головки мака отнести домой и положить за образами.

Считается, если искупаться в водоеме 14 августа, вода придаст больше сил и здоровья, поможет исцелить от болячек. А после этого дня купаться уже запрещалось.

На Медовый Спас нужно печь медовые пряники, блины с маком и медом, пироги, булочки с маком, а обрядовой пищей являются шулики, или ломанцы. Важно, чтобы они были пресные, ведь с 14 августа начинается Успенский пост.

Как собрать букет на Маковея

Обязательным и главным атрибутом букета являются спелые головки мака. Издавна мак у украинцев считался сильным оберегом, защищал от зла и черной магии. Важно, чтобы в букете были цветы, выращенные на нашей земле.

Вот что можно добавить в букет:

созревшие головки мака

колоски ржи, пшеницы

астры, бархатцы и георгины

мяту, базилик и чабрец

барвинок

гвоздики

любисток и полынь

васильки

цикорий

тысячелистник

Чтобы привлечь в дом богатство и достаток, в букеты можно добавлять овощи, символизирующие щедрый урожай. Распространенным вариантом являются композиции с гроздьями калины и подсолнечником. Также можно добавить морковь, кукурузу, бобы, зонтики укропа и т. д.

Вот таким может быть букет на Маковея (фото: Facebook/Liliia Matviishyn)

Что запрещено в этот праздник

Строгий запрет в эту дату связан с уборкой в доме и любой другой тяжелой работой по хозяйству.

Как и в любой важный церковный праздник, запрещается стирать, шить, вышивать, вязать, то есть заниматься рукоделием.

После 14 августа купаться в водоемах считалось особенно плохой идеей. Люди верили, что повышается риск заболеть после таких водных процедур или даже утонуть.

На Медовый Спас 14 августа начинается Успенский пост, поэтому для верующих в рационе возникают ограничения на рыбные и мясные блюда.

Ссоры и брань, пожелания кому-то зла в этот праздник считаются очень плохой приметой.

14 августа тоже нельзя громко говорить, шумно праздновать, употреблять алкоголь, переедать.

На Маковея нельзя ссориться, ругаться или желать кому-то зла, иначе негатив вернется бумерангом.

Приметы на Маковея

На Медовый Спас идет дождь - весь год местность будет защищена от лесных пожаров.

Если ласточки и стрижи уже улетели или собрались улетать в теплые края - ночи будут холоднее.

В этот день жарко - весь следующий год будет теплым и приятным. А вот если дождь - жди холодной погоды.

Если розы уже отцвели, это явные признак окончания лета.

Считается, что если на Медовый Спас поделиться медом с нищим возле церкви, то простятся все грехи.

Когда праздновать Маковея 2024

С 1 сентября 2023 ПЦУ перейдет на новоюлианский календарь. Даты праздников начнутся смещаться на 13 дней назад. Новые даты Спасов будут такими:

День семи мучеников Маковеев, или Маковея - 1 августа вместо 14 августа

вместо 14 августа Преображение Господне, Яблочный Спас - 6 августа вместо 19 августа

вместо 19 августа Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа вместо 28 августа, а Ореховый Спас 16 августа вместо 29 августа.

вместо 28 августа, а Ореховый Спас 16 августа вместо 29 августа. Успенский пост продлится с 1 по 14 августа вместо 14-27 августа.

В Православной церкви отмечают, что приходы могут сами решать, по какому календарю отмечать те или иные праздники.

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