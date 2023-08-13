Медовий Спас 2023: що суворо заборонено робити, аби не накликати біду

14 серпня за православним календарем відзначається перший, Медовий Спас. Велике свято, яке також називають Спас на воді або Маковія - на честь Семи мучеників братів Маккавеїв, які віддали життя за християнську віру.
Православна назва свята - Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього. Від цього дня, 14 серпня, починається Успенський піст, який триватиме по 27 серпня включно.
Що суворо заборонено робити на Маковія, важливі традиції, і яка буде дата свята наступного року - в матеріалі Styler далі.
Сувора заборона в цю дату пов'язана з прибиранням в оселі та будь-якою іншою важкою роботою по господарству.
Як і в будь-яке важливе церковне свято, забороняється прати, шити, вишивати, в'язати, тобто займатися рукоділлям.
Після 14 серпня купатися у водоймах вважалося особливо поганою ідеєю. Люди вірили, що підвищується ризик захворіти після таких водних процедур або навіть потонути. А от у свято купатися можна і навіть треба - це додасть здоров'я і сил.
На Медовий Спас починається Успенський піст, тому для вірян в раціоні з'являються обмеження на рибні та м'ясні страви, молочку, яйця.
Сварки та лайка, побажання комусь зла в це свято вважаються вельми поганою прикметою, інакше негатив повернеться і принесе вам біду.
14 серпня не можна голосно говорити, шумно святкувати, вживати алкоголь, переїдати.
Маковія - особливе свято для українців (колаж Styler)
Головні традиції свята пов'язані з медом і бджільництвом. В цей день соти можна нести до церкви для освячення, а мед з них вважається найбільш цілющим.
Окрім меду святять також букети до складу яких зазвичай входять:
Після освячення мед наші предки лишали в церкві, а квіти і головки маку несли додому і клали за образами.
На Маковія печуть медові пряники, млинці з маком і медом, пироги, булочки з маком, а обрядовою їжею є "шуліки", або "ломанці".
Вже з 1 вересня 2023 року ПЦУ перейде на новоюліанський календар. Дати свят почнуться "зміщуватися" на 13 днів назад. Нові дати "Трьох Спасів" будуть такими:
При цьому визначати дату Великодня будуть як і раніше. Це також стосується Вербної неділі, Вознесіння, Трійці та Великоднього посту.
В Православній церкві зазначають, що парафії можуть самі вирішувати за яким календарем відзначати ті чи інші свята.
Раніше ми писали, які церковні свята відзначатимуться у серпні 2023 року.
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