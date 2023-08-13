Медовий Спас 2023: що суворо заборонено робити, аби не накликати біду

Що заборонено в це свято

Сувора заборона в цю дату пов'язана з прибиранням в оселі та будь-якою іншою важкою роботою по господарству.

Як і в будь-яке важливе церковне свято, забороняється прати, шити, вишивати, в'язати, тобто займатися рукоділлям.

Після 14 серпня купатися у водоймах вважалося особливо поганою ідеєю. Люди вірили, що підвищується ризик захворіти після таких водних процедур або навіть потонути. А от у свято купатися можна і навіть треба - це додасть здоров'я і сил.

На Медовий Спас починається Успенський піст, тому для вірян в раціоні з'являються обмеження на рибні та м'ясні страви, молочку, яйця.

Сварки та лайка, побажання комусь зла в це свято вважаються вельми поганою прикметою, інакше негатив повернеться і принесе вам біду.

14 серпня не можна голосно говорити, шумно святкувати, вживати алкоголь, переїдати.

Маковія - особливе свято для українців (колаж Styler)

Що треба зробити на Медовий Спас

Головні традиції свята пов'язані з медом і бджільництвом. В цей день соти можна нести до церкви для освячення, а мед з них вважається найбільш цілющим.

Окрім меду святять також букети до складу яких зазвичай входять:

достиглі голівки маку

айстри, чорнобривці та жоржини

м'ята, базилік і чебрець

барвінок

гвоздики

любисток та полин

волошки

петрові батоги

деревій та інші сезонні рослини

Після освячення мед наші предки лишали в церкві, а квіти і головки маку несли додому і клали за образами.

На Маковія печуть медові пряники, млинці з маком і медом, пироги, булочки з маком, а обрядовою їжею є "шуліки", або "ломанці".

Як зміниться дата Маковія наступного року і коли відзначимо інші Спаси

Вже з 1 вересня 2023 року ПЦУ перейде на новоюліанський календар. Дати свят почнуться "зміщуватися" на 13 днів назад. Нові дати "Трьох Спасів" будуть такими:

День семи мучеників Маковеїв, або Маковія - 1 серпня замість 14 серпня

замість 14 серпня Преображення Господнє, Яблучний Спас - 6 серпня замість 19 серпня

замість 19 серпня Успіння Пресвятої Богородиці - 15 серпня замість 28 серпня, а Горіховий Спас 16 серпня замість 29 серпня.

замість 28 серпня, а Горіховий Спас 16 серпня замість 29 серпня. Успенський пост триватиме з 1 по 14 серпня замість 14-27 серпня

При цьому визначати дату Великодня будуть як і раніше. Це також стосується Вербної неділі, Вознесіння, Трійці та Великоднього посту.

В Православній церкві зазначають, що парафії можуть самі вирішувати за яким календарем відзначати ті чи інші свята.