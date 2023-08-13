UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Медовий Спас 2023: що суворо заборонено робити, аби не накликати біду

Що не можна робити на Спас (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

14 серпня за православним календарем відзначається перший, Медовий Спас. Велике свято, яке також називають Спас на воді або Маковія - на честь Семи мучеників братів Маккавеїв, які віддали життя за християнську віру.

Православна назва свята - Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього. Від цього дня, 14 серпня, починається Успенський піст, який триватиме по 27 серпня включно.

Що суворо заборонено робити на Маковія, важливі традиції, і яка буде дата свята наступного року - в матеріалі Styler далі.

Що заборонено в це свято

Сувора заборона в цю дату пов'язана з прибиранням в оселі та будь-якою іншою важкою роботою по господарству.

Як і в будь-яке важливе церковне свято, забороняється прати, шити, вишивати, в'язати, тобто займатися рукоділлям.

Після 14 серпня купатися у водоймах вважалося особливо поганою ідеєю. Люди вірили, що підвищується ризик захворіти після таких водних процедур або навіть потонути. А от у свято купатися можна і навіть треба - це додасть здоров'я і сил.

На Медовий Спас починається Успенський піст, тому для вірян в раціоні з'являються обмеження на рибні та м'ясні страви, молочку, яйця.

Сварки та лайка, побажання комусь зла в це свято вважаються вельми поганою прикметою, інакше негатив повернеться і принесе вам біду.

14 серпня не можна голосно говорити, шумно святкувати, вживати алкоголь, переїдати.

Маковія - особливе свято для українців (колаж Styler)

Що треба зробити на Медовий Спас

Головні традиції свята пов'язані з медом і бджільництвом. В цей день соти можна нести до церкви для освячення, а мед з них вважається найбільш цілющим. 

Окрім меду святять також букети до складу яких зазвичай входять:

  • достиглі голівки маку
  • айстри, чорнобривці та жоржини
  • м'ята, базилік і чебрець
  • барвінок
  • гвоздики
  • любисток та полин
  • волошки
  • петрові батоги
  • деревій та інші сезонні рослини

Після освячення мед наші предки лишали в церкві, а квіти і головки маку несли додому і клали за образами. 

На Маковія печуть медові пряники, млинці з маком і медом, пироги, булочки з маком, а обрядовою їжею є "шуліки", або "ломанці".

Як зміниться дата Маковія наступного року і коли відзначимо інші Спаси

Вже з 1 вересня 2023 року ПЦУ перейде на новоюліанський календар. Дати свят почнуться "зміщуватися" на 13 днів назад. Нові дати "Трьох Спасів" будуть такими:

  • День семи мучеників Маковеїв, або Маковія - 1 серпня замість 14 серпня
  • Преображення Господнє, Яблучний Спас - 6 серпня замість 19 серпня
  • Успіння Пресвятої Богородиці - 15 серпня замість 28 серпня, а Горіховий Спас 16 серпня замість 29 серпня.
  • Успенський пост триватиме з 1 по 14 серпня замість 14-27 серпня

При цьому визначати дату Великодня будуть як і раніше. Це також стосується Вербної неділі, Вознесіння, Трійці та Великоднього посту.

В Православній церкві зазначають, що парафії можуть самі вирішувати за яким календарем відзначати ті чи інші свята.

Раніше ми писали, які церковні свята відзначатимуться у серпні 2023 року.

Також дізнайтеся про традиції всіх трьох Спасів в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
святасвято в Україні