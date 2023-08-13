Медовый Спас 2023: что строго запрещено делать, чтобы не навлечь беду

Что запрещено в этот праздник

Строгий запрет в эту дату связан с уборкой в доме и любой другой тяжелой работой по хозяйству.

Как и в любой важный церковный праздник, запрещается стирать, шить, вышивать, вязать, то есть заниматься рукоделием.

После 14 августа купаться в водоемах считалось плохой идеей. Люди верили, что повышается риск заболеть после таких водных процедур или даже утонуть. А вот в сам праздник купаться можно и даже нужно - это прибавит сил и здоровья.

На Медовый Спас начинается Успенский пост, поэтому для верующих в рационе появляются ограничения на рыбные, мясные блюда, молочку, яйца.

Ссоры и ругань, пожелания кому-то зла в этот праздник считаются очень плохой приметой, иначе негатив вернется и принесет вам беду.

14 августа нельзя громко говорить, шумно праздновать, употреблять алкоголь, переедать.

Маковея - особенный праздник для украинцев (коллаж Styler)

Что нужно сделать на Медовый Спас

Главные традиции праздника связаны с медом и пчеловодством. В этот день соты можно нести в церковь для освящения, а мед из них считается наиболее целебным.

Кроме меда святят также букеты, в состав которых обычно входят:

созревшие головки мака

астры, бархатцы и георгины

мята, базилик и чабрец

барвинок

гвоздики

любисток и полынь

васильки

тысячелистник и другие сезонные растения

После освящения мед наши предки оставляли в церкви, а цветы и головки мака несли домой и клали за образами.

На Маковея пекут медовые пряники, блины с маком и медом, пироги, булочки с маком, а обрядовой пищей являются "шулики", или "ломанцы".

Как изменится дата Маковея в следующем году и когда отметим другие Спасы

Уже с 1 сентября 2023 ПЦУ перейдет на новоюлианский календарь. Даты праздников начнутся "смещаться" на 13 дней назад. Новые даты "Трех Спасов" будут такими:

День семи мучеников Маковеев, или Маковея - 1 августа вместо 14 августа

вместо 14 августа Преображение Господне, Яблочный Спас - 6 августа вместо 19 августа

вместо 19 августа Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа вместо 28 августа, а Ореховый Спас 16 августа вместо 29 августа.

вместо 28 августа, а Ореховый Спас 16 августа вместо 29 августа. Успенский пост продлится с 1 по 14 августа вместо 14-27 августа.

При этом определять дату Пасхи будут по-прежнему. Это также касается Вербного воскресенья, Вознесения, Троицы и Пасхального поста.

В Православной церкви отмечают, что приходы могут сами решать, по какому календарю отмечать те или иные праздники.