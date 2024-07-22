"Медовик" з карамеллю: рецепт класичного десерту з неймовірним мусом

Що потрібно для "Медовика" з карамеллю

Для того, щоб приготувати торт "Медовик" з ніжним карамельним мусом, на форму діаметром 22 см потрібні такі інгредієнти:

борошно - 300 г;

мед - 180 г;

яйця - 4 шт.;

вода - 50 мл;

вершкове масло - 230 г;

сметана (жирність 15-20%) - 1400 г;

цукор - 450 г;

ванільний цукор - дрібка;

вершки - 250 мл;

желатин - 12 г;

сода - 1 ч. л.;

сіль - дрібка.

Як готувати "Медовик" з карамельним мусом

Для приготування домашніх коржів для цього торту в каструлю з товстими стінками потрібно перекласти мед, додати 180 г масла, всипати 100 г цукру і дрібку солі.

Інгредієнти потрібно розтопити на середньому вогні, постійно помішуючи - щоб суміш стала однорідною.

Після цього потрібно додати соду і зменшити вогонь. Коли маса стане гарного бронзового кольору, каструлю необхідно зняти з вогню. Зачекайте 10 хвилин, доки маса охолоне - тоді розбийте до суміші яйця і ретельно перемішайте складники.

Поступово всипте борошно. Щоб коржі були ще більш пухкими, борошно можна попередньо просіяти. Вимішайте тісто.

В цей час розігрійте духовку до 170 градусів. З тіста потрібно спекти два коржі, різні за товщиною.

Застеліть деко пергаментом, вилите тісто, розрівняйте його лопаткою. Тонкий коржик потрібно випікати протягом 8-10 хвилин, а товстіший - 15-17. Коли коржі злегка охолонуть, потрібно обрізати їхні краї під потрібну форму.

Обрізані шматочки коржів потрібно перебити блендером в крихту. Водночас товстий корж потрібно нарізати невеликими кубиками - саме з них формуватиметься шар десерту. Або ж можна розрізати його на декілька тонших коржів.

Для крему збийте міксером сметану з 200 г цукру, додавши ванільний цукор до смаку. Частину крему перекладіть в іншу миску - він знадобиться для декорування торта.

Викладіть у форму корж для основи, змастіть його сметаною. Після цього викладіть наступний корж - або нарізаний кубиками корж - і перемастіть шар сметаною.

Повторюйте цей крок до закінчення інгредієнтів, верхнім шаром повинна бути сметана. Після цього поставте десерт в холодильник, щоб він просочився кремом - найкраще залишати торт на ніч.

Коли коржі достатньо просочаться кремом, приготуйте карамельний мус. Для цього всипте в каструлю 150 г цукру, залийте його водою. Поставте каструлю на невеликий вогонь і варіть, без помішування.

Можна лише рухати каструлю, щоб це перемішувало інгредієнти. Готуйте карамель до бронзового кольору. В цей час нагрійте вершки, додайте до них желатин. Потім перелийте вершки до каструлі з карамеллю, додайте дрібку солі і 50 г масла.

Ретельно перемішайте масу - і полийте торт рівномірним шаром. Щоб мус був ідеальним, його можна пропустити через сито - проте це не обов'язково.

Зачекайте, доки карамель застигне. Тоді дістаньте торт з форми, змастіть кремом зі сметани з кожного боку та присипте крихтою з коржів. Після цього торт "Медовик" з карамеллю готовий.