"Медовик" с карамелью: рецепт классического десерта с невероятным муссом

Что нужно для "Медовика" с карамелью

Для того чтобы приготовить торт "Медовик" с нежным карамельным муссом, на форму диаметром 22 см нужны следующие ингредиенты:

мука - 300 г;

мед - 180 г;

яйца - 4 шт.;

вода - 50 мл;

сливочное масло - 230 г;

сметана (жирность 15-20%) - 1400 г;

сахар - 450 г;

ванильный сахар - щепотка;

сливки - 250 мл;

желатин - 12 г;

сода - 1 ч. л.;

соль - щепотка.

Как готовить "Медовик" с карамельным муссом

Для приготовления домашних коржей для этого торта в кастрюлю с толстыми стенками нужно переложить мед, добавить 180 г масла, всыпать 100 г сахара и щепотку соли.

Ингредиенты нужно растопить на среднем огне, постоянно помешивая - чтобы смесь стала однородной.

После этого нужно добавить соду и убавить огонь. Когда масса станет хорошего бронзового цвета, кастрюлю необходимо снять с огня. Подождите 10 минут, пока масса остынет - тогда разбейте в смесь яйца и тщательно перемешайте составляющие.

Постепенно всыпьте муку. Чтобы коржи были еще более пышными, муку можно предварительно просеять. Вымешайте тесто.

В это время разогрейте духовку до 170 градусов. С теста нужно испечь два коржа, разные по толщине.

Застелите противень пергаментом, вылейте тесто, разровняйте его лопаткой. Тонкий корж нужно выпекать в течение 8-10 минут, а толстый - 15-17. Когда коржи слегка остынут, нужно обрезать их края под нужную форму.

Обрезанные кусочки коржей нужно перебить блендером в крошку. В то же время, толстый корж нужно нарезать небольшими кубиками - именно из них будет формироваться слой десерта. Или же можно разрезать его на несколько более тонких коржей.

Для крема взбейте миксером сметану с 200 г сахара, добавив ванильный сахар по вкусу. Часть крема переложите в другую миску - он пригодится для декорирования торта.

Выложите в форму корж для основания, смажьте его сметаной. После этого выложите следующий корж - или нарезанный кубиками корж - и перемажьте слой сметаной.

Повторяйте этот шаг до окончания ингредиентов, верхним слоем должна быть сметана. После этого поставьте десерт в холодильник, чтобы он пропитался кремом - лучше оставлять торт на ночь.

Когда коржи достаточно пропитаются кремом, приготовьте карамельный мусс. Для этого всыпьте в кастрюлю 150 г сахара, залейте водой. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и варите без помешивания.

Можно только передвигать кастрюлю, чтобы это перемешивало ингредиенты. Готовьте карамель до бронзового цвета. В это время нагрейте сливки, добавьте к ним желатин. Затем перелейте сливки в кастрюлю с карамелью, добавьте щепотку соли и 50 г масла.

Тщательно перемешайте массу - и полейте торт равномерным слоем. Чтобы мусс был идеальным, его можно пропустить через сито - однако это не обязательно.

Подождите, пока карамель застынет. Тогда достаньте торт из формы, смажьте кремом со сметаны с каждой стороны и присыпьте крошкой с коржей. После этого торт "Медовик" с карамелью готов.