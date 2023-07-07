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Печемо медівник за забутим рецептом: на олії і зовсім без меду

Як спекти медівник одним коржем (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Медівник - смачний торт, який зазвичай складається з коржів і просочується кремом. Але возитися біля духовки з випіканням не дуже хочеться, особливо влітку. Пропонуємо вам приготувати смачний медівник, який можна спекти одним коржем, та ще й зовсім без меду

Рецепт з'явився на YouTube-каналі Oksana Vision.

Складники:

  • 2 яйця
  • 3 склянки (стакан 250 мл) цукру
  • 2 склянки молока
  • 1 склянка соняшникової олії
  • 100 мл горілки або коньяку
  • 5 склянок борошна пшеничного
  • 2 ч. л. какао
  • 30 г волоських горіхів
  • 5 ст. л. оцту
  • 1 ст. л. соди

Покрокове приготування

Всипте на пательню склянку цукру і помішуючи доведіть до розтопленого стану, він має потемніти.

Збийте яйця з 2 склянками цукру. Додайте склянку олії, склянку молока, 100 мл горілки чи коньяку, 2 ч. л. какао, перемішайте.

В окремий посуд всипте столову ложку соди і погасіть 5 ст. л. оцту. Перелийте в основну масу, перемішайте.

Подрібніть трохи підсмажені горіхи.

В розтоплений цукор влийте склянку молока і розчиніть до однорідності. Змішайте розтоплений цукор з основною масою.

Додайте поступово просіяне борошно (трьома частинами). Перемішайте і додайте горіхи.

З цієї маси вийде цілих два медівника, які треба випікати в формі, змазаній олією і посипаній борошном.

Випікайте в духовці при температурі 180 градусів протягом 50 хвилин. Або ж приготувати в мультиварці на програмі "випічка".

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