Печем медовик по забытому рецепту: на растительном масле и совсем без меда

Состав:

2 яйца

3 стакана (стакан 250 мл) сахара

2 стакана молока

1 стакан подсолнечного масла

100 мл водки или коньяка

5 стаканов муки пшеничной

2 ч. л. какао

30 г грецких орехов

5 ст. л. уксуса

1 ст. л. соды

Пошаговое приготовление

Всыпьте на сковороду стакан сахара и помешивая доведите до растопленного состояния, он должен потемнеть.

Взбейте яйца с 2 стаканами сахара. Добавьте стакан растительного масла, стакан молока, 100 мл водки или коньяка, 2 ч. л. какао, перемешайте.

В отдельную посуду всыпьте столовую ложку соды и погасите 5 ст. л. уксуса. Перелейте в основную массу, перемешайте.

Измельчите немного жареные орехи.

В растопленный сахар влейте стакан молока и растворите до однородности. Смешайте растопленный сахар с основной массой.

Добавьте постепенно просеянную муку (тремя частями). Перемешайте и добавьте орехи.

Из этой массы выйдет целых два медовика, которые надо выпекать в форме, смазанной растительным маслом и посыпанной мукой.

Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 50 минут. Или можно приготовить в мультиварке на программе "выпечка".