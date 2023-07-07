RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Печем медовик по забытому рецепту: на растительном масле и совсем без меда

Как испечь медовик одним коржом (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Медовик - вкусный торт, который обычно состоит из коржей и пропитывается кремом. Но возиться у духовки с выпеканием не очень хочется, особенно летом. Предлагаем вам приготовить вкусный медовик, который можно испечь одним коржом, да еще и совсем без меда.

Рецепт появился на YouTube канале Oksana Vision.

Состав:

  • 2 яйца
  • 3 стакана (стакан 250 мл) сахара
  • 2 стакана молока
  • 1 стакан подсолнечного масла
  • 100 мл водки или коньяка
  • 5 стаканов муки пшеничной
  • 2 ч. л. какао
  • 30 г грецких орехов
  • 5 ст. л. уксуса
  • 1 ст. л. соды

Пошаговое приготовление

Всыпьте на сковороду стакан сахара и помешивая доведите до растопленного состояния, он должен потемнеть.

Взбейте яйца с 2 стаканами сахара. Добавьте стакан растительного масла, стакан молока, 100 мл водки или коньяка, 2 ч. л. какао, перемешайте.

В отдельную посуду всыпьте столовую ложку соды и погасите 5 ст. л. уксуса. Перелейте в основную массу, перемешайте.

Измельчите немного жареные орехи.

В растопленный сахар влейте стакан молока и растворите до однородности. Смешайте растопленный сахар с основной массой.

Добавьте постепенно просеянную муку (тремя частями). Перемешайте и добавьте орехи.

Из этой массы выйдет целых два медовика, которые надо выпекать в форме, смазанной растительным маслом и посыпанной мукой.

Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 50 минут. Или можно приготовить в мультиварке на программе "выпечка".

Раньше мы писали, как приготовить польское мороженое по рецепту украинского кулинара.

Также читайте, как приготовить вкусное печенье по копеечному рецепту.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецептРецептымедовик