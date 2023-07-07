Печем медовик по забытому рецепту: на растительном масле и совсем без меда
Медовик - вкусный торт, который обычно состоит из коржей и пропитывается кремом. Но возиться у духовки с выпеканием не очень хочется, особенно летом. Предлагаем вам приготовить вкусный медовик, который можно испечь одним коржом, да еще и совсем без меда.
Рецепт появился на YouTube канале Oksana Vision.
Состав:
- 2 яйца
- 3 стакана (стакан 250 мл) сахара
- 2 стакана молока
- 1 стакан подсолнечного масла
- 100 мл водки или коньяка
- 5 стаканов муки пшеничной
- 2 ч. л. какао
- 30 г грецких орехов
- 5 ст. л. уксуса
- 1 ст. л. соды
Пошаговое приготовление
Всыпьте на сковороду стакан сахара и помешивая доведите до растопленного состояния, он должен потемнеть.
Взбейте яйца с 2 стаканами сахара. Добавьте стакан растительного масла, стакан молока, 100 мл водки или коньяка, 2 ч. л. какао, перемешайте.
В отдельную посуду всыпьте столовую ложку соды и погасите 5 ст. л. уксуса. Перелейте в основную массу, перемешайте.
Измельчите немного жареные орехи.
В растопленный сахар влейте стакан молока и растворите до однородности. Смешайте растопленный сахар с основной массой.
Добавьте постепенно просеянную муку (тремя частями). Перемешайте и добавьте орехи.
Из этой массы выйдет целых два медовика, которые надо выпекать в форме, смазанной растительным маслом и посыпанной мукой.
Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 50 минут. Или можно приготовить в мультиварке на программе "выпечка".
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