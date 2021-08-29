Медицинский осмотр для школьников: в Минздраве рассказали новые правила и сроки

Как отмечают в министерстве, профилактические медицинские осмотры школьники должны проходить один раз в год. Перед поступлением в первый класс нужно пройти комплексный медицинский осмотр, в том числе и узких специалистов.

Остальные школьники могут проходить обязательный профилактический осмотр независимо от даты начала учебного года.

После прохождения медицинского осмотра, школьникам выдается две специальные формы для предъявления медицинскому работнику в учебном заведении.

Форма № 086-1/о. Справка ученика общеобразовательного обучающего заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра.

Форма № 063/о. Карта профилактических прививок.

Кроме того, в Минздраве рекомендуют родителям первоклассников проходить медицинские осмотры в конце августа. А всем остальным школьникам стоит выбрать другое время, чтобы избежать огромных очередей в поликлиниках.

"Другим школьникам стоит проходить такие осмотры тогда, когда удобно, но обязательно раз в год. Например, можно запланировать визит к педиатру или семейному врачу ближе к дате рождения", - сказано в сообщении.

В школах попросят предоставить справку о вакцинации, если у них нет таких данных о ребенке (например, если вы перешли в другое учебное заведение). Также нужно предоставить обновленную справку, если вашему ребенку делали прививки – плановые или другие, по медицинским показателям.

"Профилактический медицинский осмотр у семейного врача – прекрасная возможность дополнительно проконсультироваться по поводу профилактики инфекционных и неинфекционных болезней, физической нагрузки, здорового и рационального питания ребенка. Воспользуйтесь такой возможностью и будьте здоровы!" – подчеркнули в Минздраве.