Медики выяснили, на сколько лет из-за войны постареют украинцы

Полномасштабная война, которую РФ ведет против Украины, стала самой информатизированной за всю историю, и жестокие боевые действия и шокирующие последствия атак люди видят практически в прямом эфире. Это, в свою очередь, оказало и продолжает оказывать негативное влияние на здоровье и психологическое состояние граждан.

По словам главы Минздрава, медики уже выяснили ориентировочное количество лет, которые война "вырвала из жизни" у украинцев.

"По предварительным просчетам и исследованиям, такой продолжительности влияние на психоэмоциональное состояние людей приводит к тому, что они биологически стареют на 10-15 лет", - отметил Ляшко.

Это означает, привел пример министр, что граждан в возрасте 40 лет "будут догонять" те болезни, которые обычно случаются в 60 лет.

Сейчас в Минздраве готовятся, что примерно через 1-2 года в Украине будет больше больных раком, а также увеличится количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний - инфарктов и инсультов.