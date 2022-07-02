UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Медики выяснили, на сколько лет из-за войны постареют украинцы

Фото: бабушка в Бородянке возле обстрелянных войсками РФ многоэтажек (РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В связи с психоэмоциональным давлением из-за войны организм человека быстрее старее, в то время как заболевания, характерные для определенного возраста, наоборот - "молодеют".

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире национального телемарафона.

Полномасштабная война, которую РФ ведет против Украины, стала самой информатизированной за всю историю, и жестокие боевые действия и шокирующие последствия атак люди видят практически в прямом эфире. Это, в свою очередь, оказало и продолжает оказывать негативное влияние на здоровье и психологическое состояние граждан.

По словам главы Минздрава, медики уже выяснили ориентировочное количество лет, которые война "вырвала из жизни" у украинцев.

"По предварительным просчетам и исследованиям, такой продолжительности влияние на психоэмоциональное состояние людей приводит к тому, что они биологически стареют на 10-15 лет", - отметил Ляшко.

Это означает, привел пример министр, что граждан в возрасте 40 лет "будут догонять" те болезни, которые обычно случаются в 60 лет.

Сейчас в Минздраве готовятся, что примерно через 1-2 года в Украине будет больше больных раком, а также увеличится количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний - инфарктов и инсультов.

Напомним, ранее глава Минздрава Ляшко заявлял, что каждый десятый житель Украины может почувствовать последствия для психического здоровья из-за войны.

Также мы писали, к какому врачу украинцы чаще всего обращаются во время войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныВойна России против Украины