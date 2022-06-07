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Минздрав предупредил о проблемах со здоровьем из-за войны. Помощь потребуется для 15 млн украинцев

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Киев, Вторник 07 июня 2022 10:39
Минздрав предупредил о проблемах со здоровьем из-за войны. Помощь потребуется для 15 млн украинцев Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Из-за российского полномасштабного вторжения в Украину не исключается, что украинцы будет иметь негативные последствия для психического здоровья. В то же время каждый десятый украинец может почувствовать последствия на уровне средней тяжести или тяжелой болезни.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина.

"С каждым днем ​​количество людей, которые будут испытывать последствия для своего психического здоровья, будет расти. Даже тех, кто смог стойко перенести первые месяцы войны, ожидает ментальное истощение, ведь привыкание к постоянному пребыванию в условиях войны также может оказать негативное влияние на психическое здоровье", - заявил он.

По предварительным прогнозам Минздрава, в будущем в психологической поддержке будет нуждаться около 15 млн украинцев, из них около 3-4 млн нужно будет назначать медикаментозное лечение.

Напомним, ранее Минздрав получил 120 тонн лекарств в качестве гуманитарной помощи.

Кроме того, Ляшко заявлял, что на временно оккупированных территориях Украины наблюдаются большие проблемы с доступом к лекарствам.

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